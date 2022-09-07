Белла Хадід та Кендалл Дженнер знялися в елегантній та відвертій фотосесії (фото)

Знаменитості постали у незвичних для себе образах.

25-річна американська супермодель Белла Хадід та 26-річна Кендалл Дженнер знялися для ювілейного випуску журналу W Magazine. Про це повідомляється на сторінці видання в Instagram.

Зірка подіумів палестинського походження приміряла кілька елегантних образів. На обкладинці ювілейного номеру глянцю Белла Хадід постала з чорним каре та чубчиком. Вона позує у шубі, чорному піджаку та червоних колготах. На ногах супермоделі лаконічні босоніжки на каблуку.

Згодом 25-річна Хадід приміряла латексні червоні рукавиці та напівпрозору сукню. А на одному з фото супермодель постала в яскраво-жовтій шубці та капелюшку.

"З моменту її дебюту на #NYFW 2014 року, @bellahadid одним з найзахоплюючих хамелеонів стилю", — зазначили журналісти W Magazine.

[ + – ] Белла Хадід для W Magazine

Тим часом Кендалл Дженнер постала у доволі незвичному для себе стилі. Моделі одягнули перуку зі світлого волосся. Вона продемонструвала чорну сукню у поєднанні з блакитними лосинами та сірою шубкою. Закінчили ансамбль для фотосесії туфлі-човники зі зміїним принтом.

На інших фото одна з клану Кардаш'ян постала в чорному відвертому образі та спортивній довгій сукні від Adidas.

[ + – ] Кендалл Дженнер для W Magazine

"Світ уважно спостерігав за тим, як @KendallJenner перетворилася з допідліткової зірки реаліті-телебачення в топ-модель", — зазначили журналісти видання під фото американської зірки подіумів та обкладинок глянців.

Окрім Белли Хадід та Кендалл Дженнер, для ювілейного випуску W Magazine також знялися Сінді Кроуфорд, Амбер Валлета, Наомі Кемпбелл та інші знаменитості.

Нагадаємо, 26-річна Кендалл Дженнер вперше знялася для Jimmy Choo.

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