Кендалл Дженнер уперше знялася для Jimmy Choo (фото)

Знаменитість приміряла відверті та екстравагантні аутфіти.

26-річна американська модель Кендалл Дженнер знялася в рекламному кампейні Jimmy Choo. Про це представники бренду повідомили на офіційній Instagram-сторінці.

Одна з клану Кардаш'ян приміряла доволі відверті та екстравагантні наряди у свіжій фотосесії. Кендалл Дженнер постала в ніжно-рожевому боді та з яскравою сумочкою бренду, чорній сукні-сітці та темному комбінезоні з глибоким декольте. Аутфіти моделі були доповнені блискучими та яскравими сумками Jimmy Choo.

На інших фото бізнеследі позувала фотографам на фоні басейну в чорному костюмі — мінішортах та піджаку на голе тіло.

[ + – ] Кендалл Дженнер для Jimmy Choo

"Наша осіння колекція 2022 випущена — музою цього сезону стала @kendalljenner #JimmyChoo", — зазначили на сторінці модного бренду.

Рожева сумочка, як у Кендалл Дженнер, коштує на офіційному сайті Jimmy Choo 1 450 євро (близько 53 тисяч гривень).

Зазначимо, що це перша співпраця Кендалл Дженнер та Jimmy Choo.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер розійшлася зі своїм бойфрендом, баскетболістом Девіном Букером. Проте згодом у мережі спливли чутки про їхнє возз'єднання.

Також Фокус писав про ідеальний пляжний образ, який продемонструвала влітку 2022 Кендалл Дженнер.