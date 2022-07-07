Кендалл Дженнер продемонструвала ідеальний пляжний образ літа 2022 (фото)

Знаменитість додала до традиційного бікіні одну деталь, яка захистить вас від негативного впливу сонця.

26-річна американська модель та бізнесвумен Кендалл Дженнер продемонструвала комфортний та стильний пляжний лук на літо 2022. Знімками в новому образі вона поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 240 млн підписників.

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Одна з клану Кардаш'ян постала в бікіні лимонного кольору, зверху якого Кендалл надягнула укорочений кардиган MIAOU на ґудзиках. До пляжного аутфіту модель додала сонцезахисні окуляри та маленьку чорну сумочку fwrd.

Такий образ заслуговує особливої уваги, адже завдяки закритим плечам ви відчуватимете себе комфортно під палючим літнім сонцем і точно не згорите.

[ + – ] Кендалл Дженнер в ідеальному пляжному образі

Підписники американської знаменитості засипали її компліментами та теплими коментарями.

"Ідеальних людей не існує, але…", "яке тіло!", "Кендалл! Ти просто прекрасна", — пишуть фоловери Кендалл.

Зазначимо, що для своєї підтягнутої та стрункої фігури Кендалл Дженнер докладає багато зусиль. Вона постійно займається спортом та дотримується режиму правильного харчування.

[ + – ] Кендалл Дженнер на обкладинці глянцю

Нагадаємо, Кендалл Дженнер розійшлася зі своїм бойфрендом, баскетболістом Девіном Букером після двох років стосунків.

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