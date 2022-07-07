Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальный пляжный образ лета 2022 (фото)
Знаменитость добавила к традиционному бикини одну деталь, которая спасет вас от негативного воздействия солнца.
26-летняя американская модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер продемонстрировала комфортный и стильный пляжный лук на лето 2022. Снимками в новом образе она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 240 млн подписчиков.
Одна из клана Кардашьян предстала в бикини лимонного цвета, сверху которого Кендалл надела укороченный кардиган MIAOU на пуговицах. К пляжному аутфиту модель добавила солнцезащитные очки и маленькую черную сумочку fwrd.
Такой образ заслуживает особого внимания, ведь благодаря закрытым плечам вы будете чувствовать себя комфортно под палящим летним солнцем и точно не сгорите.
Подписчики американской знаменитости засыпали ее комплиментами и теплыми комментариями.
"Идеальных людей не существует, но…", "какое тело!", "Кендалл! Ты просто прекрасна", — пишут фолловеры Кендалл.
Отметим, что для своей подтянутой и стройной фигуры Кендалл Дженнер прилагает много усилий. Она постоянно занимается спортом и соблюдает режим правильного питания.
Напомним, Кендалл Дженнер разошлась со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений.
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