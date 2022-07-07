Кендалл Дженнер продемонстрировала идеальный пляжный образ лета 2022 (фото)

Знаменитость добавила к традиционному бикини одну деталь, которая спасет вас от негативного воздействия солнца.

26-летняя американская модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер продемонстрировала комфортный и стильный пляжный лук на лето 2022. Снимками в новом образе она поделилась на своей Instagram-странице с более чем 240 млн подписчиков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Одна из клана Кардашьян предстала в бикини лимонного цвета, сверху которого Кендалл надела укороченный кардиган MIAOU на пуговицах. К пляжному аутфиту модель добавила солнцезащитные очки и маленькую черную сумочку fwrd.

Такой образ заслуживает особого внимания, ведь благодаря закрытым плечам вы будете чувствовать себя комфортно под палящим летним солнцем и точно не сгорите.

[ + – ] Кендалл Дженнер в идеальном пляжном образе

Подписчики американской знаменитости засыпали ее комплиментами и теплыми комментариями.

"Идеальных людей не существует, но…", "какое тело!", "Кендалл! Ты просто прекрасна", — пишут фолловеры Кендалл.

Отметим, что для своей подтянутой и стройной фигуры Кендалл Дженнер прилагает много усилий. Она постоянно занимается спортом и соблюдает режим правильного питания.

[ + – ] Кендалл Дженнер на обложке глянца

Напомним, Кендалл Дженнер разошлась со своим бойфрендом, баскетболистом Девином Букером после двух лет отношений.

Также Фокус писал о том, как выглядит фигура 26-летней Кендалл Дженнер без фотошопа и фильтров.