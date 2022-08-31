Белла Хадід продемонструвала ідеальний denim-образ (фото)

Знаменитість відвідала тенісний матч Серени Вільямс.

25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала ідеальний denim-лук. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження напередодні прогулялася Нью-Йорком у стильному джинсовому костюмі, що складався з корсету на бретелях та мішкуватих штанів зі шкіряними вставками.

Як аксесуари до пізньолітнього аутфіту Хадід обрала сонцезахисні окуляри, білу сумочку на ланцюжку та цікаву підвіску на шиї у формі перевернутої підкови. На ногах знаменитості були синьо-білі кросівки.

Згодом Белла Хадід додала до свого образу білу сорочку, яку перед цим носила в руках. У такому стильному луці американська модель відвідала тенісний матч Серени Вільямс. Компанію на трибуні їй склав репер Offset, який був одягнутий у яскраво-помаранчевий жилет та чорні окуляри.

[ + – ] Белла Хадід у Нью-Йорку

Нагадаємо, Белла Хадід втрачала мільйонні контракти та друзів через свою активну політичну позицію щодо Палестини.

Також Фокус писав про одкровення Белли Хадід щодо її стосунків з батьком та дитинство, відірване від рідної землі.