Белла Хадід втрачала друзів та мільйонні контракти через політичну позицію
Знаменитість постійно нагадує про те, що має палестинські корені.
25-річна американська модель Белла Хадід зізналася, чому втрачала мільйонні контракти та своїх друзів. Про це пише GQ.
За словами зірки подіумів, її незламна позиція щодо Палестини в її протистоянні з Ізраїлем стала причиною багатьох професійних та особистих конфліктів.
"Було так багато брендів, які перестали зі мною співпрацювати. Багато друзів відвернулись від мене. З деякими з них я вечеряла щоп'ятниці протягом семи років. Тепер вони просто не впускають мене до себе додому", — зізналась 25-річна Белла.
Знаменитість палестинського походження постійно нагадує про свої корені та всіляко використовує широку популярність задля допомоги рідному краю.
Незабаром зірка подіумів палестинського походження дебютує в кіно — історії про мешканця Єгипту, який переїхав до США.
Зокрема Хадід однією з перших висловила свою позицію щодо російсько-української війни та стала на бік України. У своїх соцмережах з десятками мільйонів підписників з усього світу модель закликала допомагати українським біженцям.
Нагадаємо, родина Хадід у жіночому складі вийшла на прогулянку з однорічною донькою Джіджі Хадід, яку раніше всіляко ховали від папараці.
Також Фокус писав про одкровення Белли Хадід щодо проблем з її батьком.