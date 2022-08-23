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Стиль життя

Белла Хадід втрачала друзів та мільйонні контракти через політичну позицію

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Фото: bellahadid | Белла Хадід

Знаменитість постійно нагадує про те, що має палестинські корені.

25-річна американська модель Белла Хадід зізналася, чому втрачала мільйонні контракти та своїх друзів. Про це пише GQ.

За словами зірки подіумів, її незламна позиція щодо Палестини в її протистоянні з Ізраїлем стала причиною багатьох професійних та особистих конфліктів.

"Було так багато брендів, які перестали зі мною співпрацювати. Багато друзів відвернулись від мене. З деякими з них я вечеряла щоп'ятниці протягом семи років. Тепер вони просто не впускають мене до себе додому", — зізналась 25-річна Белла.

Знаменитість палестинського походження постійно нагадує про свої корені та всіляко використовує широку популярність задля допомоги рідному краю.

Белла Хадід
Белла Хадід
Фото: Instagram bellahadid

Незабаром зірка подіумів палестинського походження дебютує в кіно — історії про мешканця Єгипту, який переїхав до США.

Зокрема Хадід однією з перших висловила свою позицію щодо російсько-української війни та стала на бік України. У своїх соцмережах з десятками мільйонів підписників з усього світу модель закликала допомагати українським біженцям.

Нагадаємо, родина Хадід у жіночому складі вийшла на прогулянку з однорічною донькою Джіджі Хадід, яку раніше всіляко ховали від папараці.

Також Фокус писав про одкровення Белли Хадід щодо проблем з її батьком.