Не бежевим єдиним. Белла Хадід продемонструвала яскравий образ для осені 2022 (фото)

Попри осінь та засилля пастельних тонів навколо, знаменитість звернулася до весняних мотивів.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід продемонструвала весняний образ для перших днів осені 2022. Про це пише Daily Mail.

Вулицями Нью-Йорка знаменитість палестинського походження прогулялася в шкіряній куртці оливкового відтінку та штанах з принтом у вигляді метеликів. Образ доповнили білий топ, масивні чоботи з елементами коричневого відтінку та яскрава-лимонна сумка з коротким ремінцем.

Як аксесуари до вересневого луку Белла Хадід додала темні окуляри та численні срібні прикраси. Волосся зірки подіумів було укладене легкими хвилями.

Тому якщо ви же скучили за теплими днями та відтінками, радимо звернути увагу на такий по-справжньому весняний аутфіт, який продовжить літо або поверне вас у весну на короткий проміжок. Не бежевим єдиним.

[ + – ] Белла Хадід

Практично кожен вихід Белли Хадід не залишається поза увагою папараці та її мільйонної бази фанатів. Американську модель наслідують її прихильники, а образами зірки надихаються дизайнери та модельєри.

[ + – ] Останнім часом Белла Хадід усе більше надає перевагу зеленому

Нагадаємо, Белла Хадід продовжила літо та продемонструвала купальник у вигляді скатертини.

Також Фокус писав про одну з найбільш елегантних фотосесій Белли Хадід для популярного глянцю.