Не бежевым единым. Белла Хадид продемонстрировала яркий образ для осени 2022 (фото)
Несмотря на осень и засилье пастельных тонов вокруг, знаменитость обратилась к весенним мотивам.
25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала весенний образ для первых дней осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.
По улицам Нью-Йорка знаменитость палестинского происхождения накануне прогулялась в кожаной куртке оливкового оттенка и брюках с принтом в виде бабочек. Образ дополнили белый топ, массивные сапоги с элементами коричневого оттенка и яркая лимонная сумка с коротким ремешком.
Как аксессуары к сентябрьскому луку, Белла Хадид добавила темные очки и многочисленные серебряные украшения. Волосы звезды подиумов были уложены легкими волнами.
Поэтому если вы соскучились по теплым дням и оттенкам, советуем обратить внимание на такой по-настоящему весенний аутфит, который продлит лето или вернет вас в весну на короткий промежуток. Не бежевым единым.
Практически каждый выход Беллы Хадид не остается без внимания папарацци и ее миллионной базы фанатов. Американскую модель подражают ее поклонники, а образами звезды вдохновляются дизайнеры и модельеры.
Напомним, Белла Хадид продлила лето и продемонстрировала купальник в виде скатерти.
Также Фокус писал об одной из самых элегантных фотосессий Беллы Хадид для популярного глянца.