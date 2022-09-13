Не бежевым единым. Белла Хадид продемонстрировала яркий образ для осени 2022 (фото)

Несмотря на осень и засилье пастельных тонов вокруг, знаменитость обратилась к весенним мотивам.

Related video

25-летняя американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала весенний образ для первых дней осени 2022. Об этом пишет Daily Mail.

По улицам Нью-Йорка знаменитость палестинского происхождения накануне прогулялась в кожаной куртке оливкового оттенка и брюках с принтом в виде бабочек. Образ дополнили белый топ, массивные сапоги с элементами коричневого оттенка и яркая лимонная сумка с коротким ремешком.

Как аксессуары к сентябрьскому луку, Белла Хадид добавила темные очки и многочисленные серебряные украшения. Волосы звезды подиумов были уложены легкими волнами.

Поэтому если вы соскучились по теплым дням и оттенкам, советуем обратить внимание на такой по-настоящему весенний аутфит, который продлит лето или вернет вас в весну на короткий промежуток. Не бежевым единым.

[ + – ] Белла Хадид

Практически каждый выход Беллы Хадид не остается без внимания папарацци и ее миллионной базы фанатов. Американскую модель подражают ее поклонники, а образами звезды вдохновляются дизайнеры и модельеры.

[ + – ] В последнее время Белла Хадид все больше предпочитает зеленый

Напомним, Белла Хадид продлила лето и продемонстрировала купальник в виде скатерти.

Также Фокус писал об одной из самых элегантных фотосессий Беллы Хадид для популярного глянца.