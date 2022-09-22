Тренди осені 2022. Белла Хадід продемонструвала стильне взуття для холодних днів (фото)

Знаменитість повертає в моду добре відомі угі.

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25-річна американська супермодель Белла Хадід повертає угі в моду. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження прогулялася Нью-Йорком зі своїм бойфрендом, арт-директором Марком Калманом. На романтичну прогулянку знаменитість надягнула ультракороткі шорти, які вдало підкреслили підтягнуту фігуру моделі, та білу футболку з принтом, яку поєднала з байкерською шкіряною курткою з блакитними вставками.

До вересневого аутфіту Белла Хадід додала трендовий світлий шопер, футуристичні окуляри та гетри. Проте родзинкою луку стали короткі гірчичні угі. Радимо звернути увагу на цей тип взуття, адже американська супермодель завжди задає модні тренди. Угі можна носити як восени-навесні, так і взимку, залежно від погоди та ваших побажань.

[ + – ] Белла Хадід та Марк Калман у Нью-Йорку

Тим часом супутник зірки подіумів обрав для виходу темне худі, під яке надягнув світлу футболку, та вільні бриджі у клітинку.

Нагадаємо, Белла Хадід продемонструвала стильну та комфортну сукню для прогулянки восени 2022.

Також Фокус писав про головні тренди осені 2022, які напередодні зібрала в одному образі Белла Хадід.