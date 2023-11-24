Молода кохана Венсана Касселя привітала його з 57-річчям (фото)

Нова обраниця актора сиділа в нього на колінах на фоні Ейфелевої вежі.

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27-річна австралійська модель Нара Баптіста привітала з 57-річчям свого бойфренда Венсана Касселя, яке він відзначив 23 листопада 2023. Романтичний знімок нова кохана французького актора опублікувала в Instagram.

Іменинник та Баптіста позували на фоні Ейфелевої вежі в Парижі, судячи з одягу, у теплу пору року. На фото модель бразильського походження сиділа на колінах актора. Одну руку Нара поклала на руку Касселя, а інша опинилася на голові іменинника. Тим часом колишній чоловік Моніки Беллуччі обіймав свою молоду кохану.

"З днем народження, мій хороший", — підписала паризький кадр австралійська модель.

Венсан Кассель та Нара Баптіста Фото: narahbaptista/instagram

Чутки про нові стосунки Касселя зʼявилися наприкінці літа 2023 року. У вересні папараці "зловили" зіркову пару, коли ті купалися, обіймаючись і цілуючись у воді. Хоча офіційно французький актор не коментує нового роману.

Нара Баптіста

З 2018 по 2023 роки іменинник перебував у шлюбі з іншою моделлю — 26-річною Тіною Кунакі. Зірка подіумів народила актору доньку Амазонію. Проте навесні 2023 стало відомо про їхнє розлучення.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: Getty Images

Ще раніше Венсан був одружений з італійською акторкою Монікою Беллучі, 59, від союзу з якою підростають двоє дітей — доньки Дева та Леоні.

Старша донька Венсана Касселя Дева Фото: Instagram d.casseluxxi

Нагадаємо, Венсан Кассель привітав з 19-річчям старшу доньку від Моніки Беллуччі.

Також Фокус писав про розлучення Венсана Касселя та Тіни Кунакі.