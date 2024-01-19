Венсан Кассель уперше вийшов на публіку з новою дівчиною (фото, відео)

Французький актор та модель Нара Баптіста почали зустрічатися восени 2023 року. Перед цим він розлучився з Тіною Кунакі.

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57-річний французький актор Венсан Кассель і його нова дівчина Нара Баптіста, 27, відвідали разом показ Аlexandre Mattiussi під час Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Квартира" був у світло-сірому пальті, одягнувши штани в тон і білу сорочку.

Тим часом супутниця Касселя демонструвала свої довгі ноги в чорній мінісукні та колготах. Баптіста одягла туфлі на підборах і доповнила образ сумкою в тон.

Це перший публічний вихід пари після новин про їхній роман.

Венсан Кассель та Нара Баптіста Фото: Getty Images

Повідомляється, що Кассель і Баптіста зайняли свої місця в першому ряду, усіяному іншими зірками.

Венсан Кассель та Нара Баптіста Фото: Getty Images

Пара, про стосунки якої стало відомо восени 2023, не могла стримати посмішки під час заходу.

Навесні 2023 року французький актор розлучився з моделлю Тіною Кунакі, 26, після пʼяти років шлюбу.

Венсан Кассель та Нара Баптіста

Тоді джерело повідомило: "Вони розлучилися кілька тижнів тому. У Тіни розбите серце". Від зіркового союзу підростає донька Амазонія, яка народилася у 2019 році.

До цього Венсан був одружений з італійською акторкою Монікою Беллуччі, яка народила йому двох донько — Деву та Леоні.

Нагадаємо, Венсан Кассель у компанії Єви Грін зʼявився на червоній доріжці.

Також Фокус писав про старшу доньку Венсана Касселя від Моніки Беллуччі.