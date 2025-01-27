Моника Беллуччи в черном корсете присоединилась к Тиму Бертону на публике (фото)
Звезда экрана и создатель культовых фильмов появились на Парижской неделе моды. Моника и Тим продемонстрировали парные темные образы.
60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи вышла в свет со своим бойфрендом, 66-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Кадрами с возлюбленным звезда экрана поделилась в Instagram.
Пара накануне посетила показ Dolce&Gabbana в рамках Недели моды в Париже.
"Последняя ночь с Тимом Бертоном. Парижская неделя моды Haute Couture", — написала Моника.
Влюбленные гармонировали в темных парных образах. Беллуччи примерила черный корсет, брюки и накидку с блестками. Она распустила свои темные волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза. В руках бывшая жена Венсана Касселя держала черный клатч.
Тем временем Тим Бертон позировал с возлюбленной в черном деловом костюме и рубашке в тон. К образу он традиционно добавил прозрачные очки.
О романе звезды фильма "Малена" и режиссера картины "Битлджюс" стало известно в 2023 году. Несколько месяцев влюбленные подогревали слухи об отношениях. Моника и Тим начали встречаться после того, как итальянка вручила режиссеру награду на кинофестивале Lumière в Лионе, Франция, в октябре 2022 года.
Они дебютировали на красной дорожке как пара на 18-м Римском кинофестивале в октябре 2023 года. И с тех пор все чаще выходят вместе на публику.
"Я знаю этого человека, я люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером, начинается еще одно приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", — признавалась Беллуччи.
Напомним, Моника Беллуччи поделилась кадрами в прозрачном топе.
Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи на обложке Elle.