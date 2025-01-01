Моника Беллуччи в прозрачном топе поздравила с Новым 2025 годом (фото)

Традиционно звезда примерила украшения Cartier. Она обратилась к поклонникам в разгар новогодних праздников.

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60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи поздравила с Новым 2025 годом своих подписчиков. Праздничным кадром звезда экрана поделилась в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Желаю вам очень счастливого Нового года", — написала бывшая жена Венсана Касселя.

На фото Моника Беллуччи позировала в прозрачном черном топе с длинными рукавами. Она распустила свои темные волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Традиционно итальянская знаменитость примерила украшения ювелирного дома Cartier, амбассадором которого она давно является.

Моника Беллуччи

Чем известна Моника Беллуччи

В 1990-х годах Беллуччи начала активно сниматься в кино. Ее первые роли были в итальянских фильмах, но международное признание звезда получила благодаря ролям в таких фильмах:

"Малена" (2000);

"Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003);

и "Страсти Христовы" (2004).

Моника была замужем за французским актером Венсаном Касселем. Они познакомились на съемках фильма "Квартира" (1996) и были женаты с 1999 по 2013 год. У пары две дочери — Дева и Леони.

Сейчас же актриса встречается с режиссером Тимом Бертоном.

Напомним, Моника Беллуччи вышла на публику с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал о появлении Моники Беллуччи на обложке Elle.