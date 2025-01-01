Моніка Беллуччі в прозорому топі привітала з Новим 2025 роком (фото)

Традиційно зірка приміряла прикраси Cartier. Вона звернулася до прихильників у розпал новорічних свят.

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60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі привітала з Новим 2025 роком своїх підписників. Святковим кадром зірка екрану поділилася в Instagram з понад 5 млн підписників.

"Бажаю вам дуже щасливого Нового року", — написала колишня дружина Венсана Касселя.

На фото Моніка Беллуччі позувала в прозорому чорному топі з довгими рукавами. Вона розпустила своє темне волосся та зробила макіяж з акцентом на очі.

Традиційно італійська знаменитість приміряла прикраси ювелірного дому Cartier, амбасадоркою якого вона давно є.

Моніка Беллуччі

Чим відома Моніка Беллуччі

У 1990-х роках Беллуччі почала активно зніматися в кіно. Її перші ролі були в італійських фільмах, але міжнародне визнання зірка отримала завдяки ролям у таких фільмах:

"Малена" (2000);

"Матриця: Перезавантаження" (2003) і "Матриця: Революція" (2003);

і "Страсті Христові" (2004).

Моніка була одружена з французьким актором Венсаном Касселем. Вони познайомилися на зйомках фільму "Квартира" (1996) і були одружені з 1999 по 2013 рік. У пари дві доньки — Дева та Леоні.

Наразі ж акторка зустрічається з режисером Тімом Бертоном.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі вийшла на публіку з Тімом Бертоном.

Також Фокус писав про появу Моніки Беллуччі на обкладинці Elle.