60-летняя Моника Беллуччи снялась в мастерской для Vogue (фото)

60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи украсила свежую обложку португальского Vogue.

Related video

Кадрами звезда фильма "Малена" поделилась в Instagram.

Знаменитость стала героиней выпуска с тематикой "Искусство и ремесло", поэтому снялась прямо в мастерской.

Беллуччи нарядилась в платье Dior, накинув наверх бежевое пальто. Традиционно украшения были от Cartier, ведь Моника давно является амбассадором ювелирного дома.

"Сегодня, как никогда, мы должны сохранить эти знания. Потому что, если традиция не передается, она угасает. И мода играет жизненно важную роль в этой миссии. Выпуск об искусстве и ремеслах", — отметили журналисты издания.

Моника Беллуччи

Чем известна Моника Беллуччи

Итальянка начала свою карьеру сначала как модель, работая с известными брендами, такими как Dolce & Gabbana, Dior и Cartier. Впоследствии она стала лицом многих модных кампаний и оставила значительный след в мире высокой моды.

Известные роли Моники Беллуччи в кино

"Малена" (2000);

"Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003);

"Спектр" (бондиана) (2015).

Сейчас Моника встречается с режиссером Тимом Бертоном. А раньше звезда экрана и глянца была замужем за французским актером Венсаном Касселем, которому родила двух дочерей — Деву и Леони.

Напомним, дочь Моники Беллуччи, 20-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель, снялась для апрельского выпуска журнала Tatler Азия.

Также Фокус писал о выходе Моники Беллуччи и Тима Бертона на публику. Звезда экрана и создатель культовых фильмов появились на Парижской неделе моды в январе.