60-річна Моніка Беллуччі вийшла у світ у розкішній вечірній сукні (фото)

Зірка відвідала подію ювелірного дому Cartier в Дубаї. Вона давно є амбасадоркою бренду.

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60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі вийшла у світ у розкішній вечірній сукні. Фото зірка екрану поділилася в Instagram з понад 5 млн підписників.

Знаменитість відвідала подію ювелірного дому Cartier в Дубаї. Моніка давно є амбасадоркою бренду.

Беллуччі позувала на публіці в розкішній чорній сукні Balenciaga з напівпрозорими та блискучими елементами. До образу вона додала масивне кольє, браслет та тримала в руці лаконічний чорний клатч.

Волосся дівчина Тіма Бертона розпустила та зробила легкий макіяж.

"Минулої ночі на події Cartier в Дубаї", — написала акторка.

Моніка Беллуччі

Чим відома Моніка Беллуччі

Акторка розпочала свою кар'єру як модель, працюючи з відомими брендами, такими як Dolce & Gabbana, Dior та Cartier. Італійка стала обличчям багатьох модних кампаній і залишила значний слід у світі високої моди.

Найвідоміші ролі в кіно

"Малена" (2000);

"Матриця: Перезавантаження" (2003) та "Матриця: Революція" (2003);

"Страсті Христові" (2004);

"Спектр" (бондіана) (2015).

Наразі вона зустрічається з режисером Тімом Бертоном. А раніше була одружена з французьким актором Венсаном Касселем, якому народила двох доньок — Деву і Леоні.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі поділилася кадрами в прозорому топі.

Також Фокус писав про вихід Моніки Беллуччі та Тіма Бертона на публіку.