60-річна Моніка Беллуччі вийшла у світ у розкішній вечірній сукні (фото)
Зірка відвідала подію ювелірного дому Cartier в Дубаї. Вона давно є амбасадоркою бренду.
60-річна італійська акторка Моніка Беллуччі вийшла у світ у розкішній вечірній сукні. Фото зірка екрану поділилася в Instagram з понад 5 млн підписників.
Знаменитість відвідала подію ювелірного дому Cartier в Дубаї. Моніка давно є амбасадоркою бренду.
Беллуччі позувала на публіці в розкішній чорній сукні Balenciaga з напівпрозорими та блискучими елементами. До образу вона додала масивне кольє, браслет та тримала в руці лаконічний чорний клатч.
Волосся дівчина Тіма Бертона розпустила та зробила легкий макіяж.
"Минулої ночі на події Cartier в Дубаї", — написала акторка.
Чим відома Моніка Беллуччі
Акторка розпочала свою кар'єру як модель, працюючи з відомими брендами, такими як Dolce & Gabbana, Dior та Cartier. Італійка стала обличчям багатьох модних кампаній і залишила значний слід у світі високої моди.
Найвідоміші ролі в кіно
- "Малена" (2000);
- "Матриця: Перезавантаження" (2003) та "Матриця: Революція" (2003);
- "Страсті Христові" (2004);
- "Спектр" (бондіана) (2015).
Наразі вона зустрічається з режисером Тімом Бертоном. А раніше була одружена з французьким актором Венсаном Касселем, якому народила двох доньок — Деву і Леоні.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі поділилася кадрами в прозорому топі.
Також Фокус писав про вихід Моніки Беллуччі та Тіма Бертона на публіку.