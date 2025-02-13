60-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в роскошном вечернем платье (фото)

Звезда посетила событие ювелирного дома Cartier в Дубае. Она давно является амбассадором бренда.

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60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи вышла в свет в роскошном вечернем платье. Фото звезда экрана поделилась в Instagram с более 5 млн подписчиков.

Знаменитость посетила событие ювелирного дома Cartier в Дубае. Моника давно является амбассадором бренда.

Беллуччи позировала на публике в роскошном черном платье Balenciaga с полупрозрачными и блестящими элементами. К образу она добавила массивное колье, браслет и держала в руке лаконичный черный клатч.

Волосы девушка Тима Бертона распустила и сделала легкий макияж.

"Прошлой ночью на событии Cartier в Дубае", — написала актриса.

Моника Беллуччи

Чем известна Моника Беллуччи

Актриса начала свою карьеру как модель, работая с известными брендами, такими как Dolce & Gabbana, Dior и Cartier. Итальянка стала лицом многих модных кампаний и оставила значительный след в мире высокой моды.

Самые известные роли в кино

"Малена" (2000);

"Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003);

"Страсти Христовы" (2004);

"Спектр" (бондиана) (2015).

Сейчас она встречается с режиссером Тимом Бертоном. А ранее была замужем за французским актером Венсаном Касселем, которому родила двух дочерей — Деву и Леони.

Напомним, Моника Беллуччи поделилась кадрами в прозрачном топе.

Также Фокус писал о выходе Моники Беллуччи и Тима Бертона на публику.