60-летняя Моника Беллуччи вышла в свет в роскошном вечернем платье (фото)
Звезда посетила событие ювелирного дома Cartier в Дубае. Она давно является амбассадором бренда.
60-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи вышла в свет в роскошном вечернем платье. Фото звезда экрана поделилась в Instagram с более 5 млн подписчиков.
Знаменитость посетила событие ювелирного дома Cartier в Дубае. Моника давно является амбассадором бренда.
Беллуччи позировала на публике в роскошном черном платье Balenciaga с полупрозрачными и блестящими элементами. К образу она добавила массивное колье, браслет и держала в руке лаконичный черный клатч.
Волосы девушка Тима Бертона распустила и сделала легкий макияж.
"Прошлой ночью на событии Cartier в Дубае", — написала актриса.
Чем известна Моника Беллуччи
Актриса начала свою карьеру как модель, работая с известными брендами, такими как Dolce & Gabbana, Dior и Cartier. Итальянка стала лицом многих модных кампаний и оставила значительный след в мире высокой моды.
Самые известные роли в кино
- "Малена" (2000);
- "Матрица: Перезагрузка" (2003) и "Матрица: Революция" (2003);
- "Страсти Христовы" (2004);
- "Спектр" (бондиана) (2015).
Сейчас она встречается с режиссером Тимом Бертоном. А ранее была замужем за французским актером Венсаном Касселем, которому родила двух дочерей — Деву и Леони.
Напомним, Моника Беллуччи поделилась кадрами в прозрачном топе.
Также Фокус писал о выходе Моники Беллуччи и Тима Бертона на публику.