"Наши дороги разошлись": Моника Беллуччи впервые высказалась о разрыве с Тимом Бертоном

Известная актриса впервые публично объяснила завершение романа с режиссером, который длился два года и сопровождался совместными выходами на светских событиях и работой над кино. Ее признание прозвучало в интервью для итальянского глянца.

Итальянская актриса Моника Беллуччи впервые прокомментировала разрыв с известным режиссером Тимом Бертоном, с которым была вместе на протяжении двух лет, в интервью Vogue Italia.

"Есть дороги, которые на определенном этапе пересекаются, чтобы потом продолжать свой путь отдельно... Дорога Тима и моя пересеклись, чтобы пройти часть пути вместе, а затем разойтись. Однако столько, сколько я буду жить, Тим всегда будет занимать особое место в моем сердце", — сказала знаменитость.

Отношения Моники Беллуччи и Тима Бертона

Знакомство пары состоялось осенью 2022 года на фестивале в Лионе. За время отношений Бертон пригласил актрису сняться в продолжении своего культового фильма ужасов "Битлджус". Публичным дебютом влюбленных стало появление на красной дорожке Римского кинофестиваля в октябре 2023 года. Последний раз их видели вместе в июне на фестивале Таормина.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что пара разошлась. Только сейчас актриса прокомментировала этот разрыв.

