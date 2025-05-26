Как две капли воды: Моника Беллуччи показала дочерей, что о них известно (фото)

Итальянская актриса Моника Беллуччи публично обратилась к своим дочерям. Деву и Леони звезда экрана родила от актера Венсана Касселя.

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"Леони, Дева. Вы — солнце моей жизни. С Днем матери!!!" — написала знаменитость.

Интересно, что младшую дочь Леони Моника практически не показывает в соцсетях. Девочка выбрала частную жизнь в отличие от старшей сестры.

Моника Беллуччи с дочерью Леони Фото: Instagram/Monica Bellucci

Обе дочери Моники Беллуччи рождены в браке с французским актером Венсаном Касселем.

Моника Беллуччи с дочерью Девой Фото: Instagram/Monica Bellucci

Дева Кассель

Дева родилась 12 сентября 2004 года.

Она пошла по стопам матери — работает моделью и актрисой. Уже в подростковом возрасте девушка подписала контракт с домом моды Dolce & Gabbana и снималась в рекламных кампаниях аромата Dolce Shine. Также старшая дочь Моники Беллуччи появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в показах мод. Более того, Дева снялась в сериале от Netflix "Гепард". В сети часто замечают, насколько дочь Беллуччи похожа на нее внешне.

Дева Кассель Фото: Instagram/devacassel

Леони Кассель

Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на свет 20 мая 2010 года.

Леони еще ребенок, поэтому в медиа ее почти не показывают, и Моника тщательно оберегает ее приватность. Известно, что девочка растет в Италии и Франции. Как и старшая сестра, говорит на нескольких языках.

Беллуччи и Кассель

Моника Беллуччи и Венсан Кассель были женаты с 1999 до 2013 года. После развода они сохранили хорошие отношения ради детей. Моника неоднократно говорила в интервью, что ее главный приоритет — это материнство.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дева Кассель вышла в свет со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актером Саулом Нанни.

Дева Кассель снялась для апрельского выпуска журнала Tatler Азия.

Кроме того, юная возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста показала его маленького сына, который родился в начале 2025 года.