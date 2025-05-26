Как две капли воды: Моника Беллуччи показала дочерей, что о них известно (фото)
Итальянская актриса Моника Беллуччи публично обратилась к своим дочерям. Деву и Леони звезда экрана родила от актера Венсана Касселя.
Беллуччи показала редкие семейные кадры в Instagram.
"Леони, Дева. Вы — солнце моей жизни. С Днем матери!!!" — написала знаменитость.
Интересно, что младшую дочь Леони Моника практически не показывает в соцсетях. Девочка выбрала частную жизнь в отличие от старшей сестры.
Обе дочери Моники Беллуччи рождены в браке с французским актером Венсаном Касселем.
Дева Кассель
Дева родилась 12 сентября 2004 года.
Она пошла по стопам матери — работает моделью и актрисой. Уже в подростковом возрасте девушка подписала контракт с домом моды Dolce & Gabbana и снималась в рекламных кампаниях аромата Dolce Shine. Также старшая дочь Моники Беллуччи появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в показах мод. Более того, Дева снялась в сериале от Netflix "Гепард". В сети часто замечают, насколько дочь Беллуччи похожа на нее внешне.
Леони Кассель
Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на свет 20 мая 2010 года.
Леони еще ребенок, поэтому в медиа ее почти не показывают, и Моника тщательно оберегает ее приватность. Известно, что девочка растет в Италии и Франции. Как и старшая сестра, говорит на нескольких языках.
Беллуччи и Кассель
Моника Беллуччи и Венсан Кассель были женаты с 1999 до 2013 года. После развода они сохранили хорошие отношения ради детей. Моника неоднократно говорила в интервью, что ее главный приоритет — это материнство.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Дева Кассель вышла в свет со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актером Саулом Нанни.
- Дева Кассель снялась для апрельского выпуска журнала Tatler Азия.
Кроме того, юная возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста показала его маленького сына, который родился в начале 2025 года.