Як дві краплі води: Моніка Беллуччі показала доньок, що про них відомо (фото)

Італійська акторка Моніка Беллуччі публічно звернулася до своїх доньок. Деву та Леоні зірка екрану народила від актора Венсана Касселя.

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"Леоні, Дева. Ви — сонце мого життя. З Днем матері!!!" — написала знаменитість.

Цікаво, що меншу доньку Леоні Моніка практично не показує в соцмережах. Дівчинка обрала приватне життя на відміну від старшої сестри.

Моніка Беллуччі з донькою Леоні Фото: Instagram/Monica Bellucci

Обидві дочки Моніки Беллуччі народжені в шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем.

Моніка Беллуччі з донькою Девою Фото: Instagram/Monica Bellucci

Дева Кассель

Дева народилася 12 вересня 2004 року.

Вона пішла стопами матері — працює моделлю та акторкою. Уже в підлітковому віці дівчина підписала контракт з домом моди Dolce & Gabbana і знімалася в рекламних кампаніях аромату Dolce Shine. Також старша донька Моніки Беллуччі з'являється на обкладинках глянцевих журналів і бере участь у показах мод. Ба більше, Дева знялася в серіалі від Netflix "Гепард". У мережі часто помічають, наскільки донька Беллуччі схожа на неї зовнішньо.

Дева Кассель Фото: Instagram/devacassel

Леоні Кассель

Менша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя зʼявилася на світ 20 травня 2010 року.

Леоні ще дитина, тому в медіа її майже не показують, і Моніка ретельно оберігає її приватність. Відомо, що дівчинка росте в Італії та Франції. Як і старша сестра, говорить кількома мовами.

Беллуччі та Кассель

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель були одружені з 1999 до 2013 року. Після розлучення вони зберегли добрі стосунки заради дітей. Моніка неодноразово говорила в інтерв'ю, що її головний пріоритет — це материнство.

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