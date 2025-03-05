Дева Кассель вийшла у світ з бойфрендом Саулом Нанні (фото, відео)

Донька Моніки Беллуччі та її обранець знялися в серіалі від Netflix "Гепард". Премʼєра на стримінговій платформі — 5 березня.

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20-річна італійська модель та акторка Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні. Кадрами з премʼєри їхнього серіалу юна знаменитість ділиться в Instagram.

"Справжня честь повідомити, що "Гепард" буде на Netflix починаючи із завтрашнього дня…. Насолоджуйтесь!" — написала донька Моніки Беллуччі.

На премʼєрі серіалу від Netflix Дева Кассель зʼявилася в піджаку та напівпрозорій довгій спідниці. До образу зірка екрану та подіумів додала кольє та каблучку. А її обранець Саул Нанні доповнював кохану в темному елегантному вбранні.

Дева Кассель та Саул Нанні вийшли на публіку

Серіал "Гепард": що відомо

Цей шестисерійний драматичний серіал, заснований на романі Джузеппе Томазі ді Лампедузи, розповідає про життя сицилійської аристократичної родини XIX століття на тлі соціальних змін.

У головних ролях — донька Моніки Беллуччі Дева Кассель та її бойфренд Саул Нанні.

Прем'єра на Netflix — 5 березня 2025 року.

Трейлер серіалу "Гепард"

Бойфренд Деви Кассель

Саул Нанні та донька Моніки Беллуччі підтвердили свої стосунки восени 2023 року.

Актор народився в Болоньї. Уперше він дебютував у кіно 2014 року, зігравши в масовці, а популярним серед європейської молодіжної аудиторії його зробив дитячий ситком "Алекс і Ко", серіал, який транслювався на каналі Disney.

Постер серіалу "Гепард"

Нагадаємо, Дева Кассель відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про найгарячіші премʼєри лютого та березня на Netflix.