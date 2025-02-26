Варті очікування: найгарячіші премʼєри Netflix лютого та березня (відео)

Серед картин — серіал з донькою Моніки Беллуччі. Дева Кассель знялася в італійській історії разом зі своїм бойфрендом.

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Від шоу Меган Маркл до романтичної історії з Копенгагена — Netflix презентує новинки сезону, які не варто пропускати. Стримінгова платформа повідомила своїм користувачам, чого очікувати найближчими днями, передає Фокус.

"Леопард"

Цей шестисерійний драматичний серіал, заснований на романі Джузеппе Томазі ді Лампедузи, розповідає про життя сицилійської аристократичної родини XIX століття на тлі соціальних змін.

У головних ролях — донька Моніки Беллуччі Дева Кассель та її бойфренд Саул Нанні.

Прем'єра запланована на 5 березня 2025 року.

Трейлер серіалу "Леопард"

"Плеймейкерка"

Комедійний серіал про спортивний світ, який обіцяє багато гумору та цікавих сюжетних поворотів. У головній ролі — Кейт Гадсон.

Прем'єра відбудеться 27 лютого 2025 року.

Трейлер серіалу "Плеймейкерка"

"Токсичне місто"

На основі реальних подій. Група матерів бореться за справедливість після одного з найгучніших в історії Великої Британії скандалів навколо токсичних відходів.

Серіал "Токсичне місто" буде доступний з 27 лютого на Netflix.

Трейлер серіалу "Токсичне місто"

"З любов'ю, Меган"

Нове лайфстайл-шоу від герцогині Сассекської Меган Маркл, яке поєднує практичні поради з кулінарії, садівництва та щирі розмови з відомими гостями, включаючи Мінді Калінг, Роя Чоя та принца Гаррі.

Премʼєра — 4 березня 2025.

Трейлер шоу "З любов'ю, Меган"

"Історія кохання в Копенгагені"

Письменниця Мія знаходить кохання із самотнім батьком Емілем, але їхнє щастя зазнає випробування, коли вони починають планувати появу спільної дитини.

Данський романтичний фільм "Історія кохання в Копенгагені" уже доступний, з 26 лютого, на Netflix.

Трейлер фільму "Історія кохання в Копенгагені"

Нагадаємо, Netflix чистить свою базу, видаляючи культові фільми та серіал.

Також Фокус писав про топ 1 фільм на Netflix "Медовий місяць з моєю мамою".