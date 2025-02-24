Топ 1 фільм на Netflix: як критики та глядачі оцінили новий ромком (відео)

Французьку комедію 2025 року режисера Ніколя Кюша високо оцінили глядачі Netflix. Чи розділили таке захоплення критики?

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Топ фільмів Netflix очолила нова романтична комедія, випущена до Дня святого Валентина 2025. Фокус розповідає, що відомо про стрічку "Медовий місяць із моєю мамою".

Трейлер фільму "Медовий місяць із моєю мамою"

Фільм "Медовий місяць із моєю мамою" ("Honeymoon Crasher") — французька комедія 2025 року режисера Ніколя Кюша. У головних ролях — Мішель Ларок та Жюльєн Фрісон.

Сюжет ромкому

Лукас, молодий чоловік, шокований, коли наречена залишає його перед вівтарем, повертаючись до свого колишнього бойфренда прямо перед гостями церемонії. Замість того, щоб скасувати вже оплачену весільну подорож на Маврикій, Лукас вирішує поїхати туди зі своєю матір'ю Лілі. Під час цієї незвичайної поїздки вони стикаються з кумедними та зворушливими ситуаціями, які допомагають їм переосмислити свої стосунки та краще зрозуміти одне одного. Можливо, він зустріне там нове кохання?

Відгуки та рейтинги фільму

Станом на лютий 2025 року фільм "Медовий місяць із моєю мамою" має змішані відгуки. На сайті Kinorium його рейтинг становить 6.5 із 10.

На IMDb стрічка отримала оцінку 5.6 із 10.

"Це французька комедія, яка повторює знайомі тропи з дивовижною дозою сердечності та гумору, досліджуючи сімейні зв’язки перед обличчям розбитого серця, хоча вона залишається неоригінальною", — пише критик Данієл Гарт.

"Honeymoon Crasher дурний і безглуздий, але його серце на правильному місці", — вважає Арчі Сепгупта.

А глядачі Netflix високо оцінили ромком: наразі фільм перший у рейтингу стримінгової платформи.

Нагадаємо, які романтичні комедії варто подивитися на Netflix.

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