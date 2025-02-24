Топ-1 фильм на Netflix: как критики и зрители оценили новый ромком (видео)

Французскую комедию 2025 года режиссера Николя Кюша высоко оценили зрители Netflix. Разделили ли такой восторг критики?

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Топ фильмов Netflix возглавила новая романтическая комедия, выпущенная ко Дню святого Валентина 2025. Фокус рассказывает, что известно о ленте "Медовый месяц с моей мамой".

Трейлер фильма "Медовый месяц с моей мамой"

Фильм "Медовый месяц с моей мамой" ("Honeymoon Crasher") — французская комедия 2025 года режиссера Николя Кюша. В главных ролях — Мишель Ларок и Жюльен Фрисон.

Сюжет ромкома

Лукас, молодой человек, шокирован, когда невеста оставляет его перед алтарем, возвращаясь к своему бывшему бойфренду прямо перед гостями церемонии. Вместо того, чтобы отменить уже оплаченное свадебное путешествие на Маврикий, Лукас решает поехать туда со своей матерью Лили. Во время этой необычной поездки они сталкиваются с забавными и трогательными ситуациями, которые помогают им переосмыслить свои отношения и лучше понять друг друга. Возможно, он встретит там новую любовь?

Отзывы и рейтинги фильма

По состоянию на февраль 2025 года фильм "Медовый месяц с моей мамой" имеет смешанные отзывы. На сайте Kinorium его рейтинг составляет 6.5 из 10.

На IMDb лента получила оценку 5.6 из 10.

"Это французская комедия, которая повторяет знакомые тропы с удивительной дозой сердечности и юмора, исследуя семейные связи перед лицом разбитого сердца, хотя она остается неоригинальной", — пишет критик Даниэл Харт.

"Honeymoon Crasher глупый и бессмысленный, но его сердце на правильном месте", — считает Арчи Сепгупта.

А зрители Netflix высоко оценили ромком: сейчас фильм первый в рейтинге стриминговой платформы.

Напомним, какие романтические комедии стоит посмотреть на Netflix.

Также Фокус писал о фильмах и сериале, которые Netflix вскоре удалит из базы.