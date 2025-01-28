Дева Кассель у стильному вбранні відвідала Паризький тиждень моди (фото)
Юна зірка стала гостею показу нової колекції модного дому Dior, чиєю амбасадоркою вона давно є. Для виходу Дева обрала сірий стильний костюм.
20-річна італійська модель та акторка Дева Кассель відвідала Паризький тиждень моди. Кадрами зі столиці Франції донька Моніки Беллуччі поділилася в Instagram.
Юна знаменитість стала гостею показу нової колекції модного дому Dior, чиєю амбасадоркою вона давно є.
"Дякую Dior, що взяли мене допомагати з цією чудовою колекцією", — написала Дева.
Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя зʼявилася на публіці в сірому блейзері та штанах у тон з білими смужками. До вбрання вона додала чорний топ, ремінь та підвіску. Волосся Дева Кассель уклала легкими хвилями та зробила вечірній макіяж.
Зокрема, модель позувала з акторкою серіалу "Венздей" Дженною Ортегою, яка зʼявилася в Парижі в ефектному чорному образі з рукавичками та сонцезахисними окулярами.
Хто така Дева Кассель
Окрім модельної карʼєри, старша донька італійки Моніки Беллуччі та француза Венсана Касселя активно заявляє про себе як про акторку. Дева знялася у фільмі "Маєток Белла", у якому зіграла музу художника в 1930-х. Юна зірка також зʼявиться в італійському серіалі "Леопард" від Netflix, премʼєра якого запланована на 5 березня 2025 року.
Кассель також обрали амбасадоркою творінь Марії Грації К`юрі, художнього директора жіночих колекцій Dior, і обличчям Dior Makeup.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі також відвідала Паризький тиждень моди.
Також Фокус писав про зйомку Деви Кассель для німецького глянцю.