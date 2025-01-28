Дева Кассель у стильному вбранні відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Юна зірка стала гостею показу нової колекції модного дому Dior, чиєю амбасадоркою вона давно є. Для виходу Дева обрала сірий стильний костюм.

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20-річна італійська модель та акторка Дева Кассель відвідала Паризький тиждень моди. Кадрами зі столиці Франції донька Моніки Беллуччі поділилася в Instagram.

Юна знаменитість стала гостею показу нової колекції модного дому Dior, чиєю амбасадоркою вона давно є.

"Дякую Dior, що взяли мене допомагати з цією чудовою колекцією", — написала Дева.

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя зʼявилася на публіці в сірому блейзері та штанах у тон з білими смужками. До вбрання вона додала чорний топ, ремінь та підвіску. Волосся Дева Кассель уклала легкими хвилями та зробила вечірній макіяж.

Зокрема, модель позувала з акторкою серіалу "Венздей" Дженною Ортегою, яка зʼявилася в Парижі в ефектному чорному образі з рукавичками та сонцезахисними окулярами.

Дева Кассель

Хто така Дева Кассель

Окрім модельної карʼєри, старша донька італійки Моніки Беллуччі та француза Венсана Касселя активно заявляє про себе як про акторку. Дева знялася у фільмі "Маєток Белла", у якому зіграла музу художника в 1930-х. Юна зірка також зʼявиться в італійському серіалі "Леопард" від Netflix, премʼєра якого запланована на 5 березня 2025 року.

Дева Кассель знялася в серіалі "Леопард"

Кассель також обрали амбасадоркою творінь Марії Грації К`юрі, художнього директора жіночих колекцій Dior, і обличчям Dior Makeup.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі також відвідала Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про зйомку Деви Кассель для німецького глянцю.