Дева Кассель в стильном наряде посетила Парижскую неделю моды (фото)

Юная звезда стала гостьей показа новой коллекции модного дома Dior, чьим амбассадором она давно является. Для выхода Дева выбрала серый стильный костюм.

Related video

20-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель посетила Парижскую неделю моды. Кадрами из столицы Франции дочь Моники Беллуччи поделилась в Instagram.

Юная знаменитость стала гостьей показа новой коллекции модного дома Dior, чьим амбассадором она давно является.

"Спасибо Dior, что взяли меня помогать с этой замечательной коллекцией", — написала Дева.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на публике в сером блейзере и брюках в тон с белыми полосками. К наряду она добавила черный топ, ремень и подвеску. Волосы Дева Кассель уложила легкими волнами и сделала вечерний макияж.

В частности, модель позировала с актрисой сериала "Венздей" Дженной Ортегой, которая появилась в Париже в эффектном черном образе с перчатками и солнцезащитными очками.

Дева Кассель

Кто такая Дева Кассель

Кроме модельной карьеры, старшая дочь итальянки Моники Беллуччи и француза Венсана Касселя активно заявляет о себе как об актрисе. Дева снялась в фильме "Поместье Белла", в котором сыграла музу художника в 1930-х. Юная звезда также появится в итальянском сериале "Леопард" от Netflix, премьера которого запланирована на 5 марта 2025 года.

Дева Кассель снялась в сериале "Леопард"

Кассель также была выбрана амбассадором творений Марии Грации Кьюри, художественного директора женских коллекций Dior, и лицом Dior Makeup.

Напомним, Моника Беллуччи также посетила Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о съемке Девы Кассель для немецкого глянца.