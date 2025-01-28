Дева Кассель в стильном наряде посетила Парижскую неделю моды (фото)
Юная звезда стала гостьей показа новой коллекции модного дома Dior, чьим амбассадором она давно является. Для выхода Дева выбрала серый стильный костюм.
20-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель посетила Парижскую неделю моды. Кадрами из столицы Франции дочь Моники Беллуччи поделилась в Instagram.
Юная знаменитость стала гостьей показа новой коллекции модного дома Dior, чьим амбассадором она давно является.
"Спасибо Dior, что взяли меня помогать с этой замечательной коллекцией", — написала Дева.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на публике в сером блейзере и брюках в тон с белыми полосками. К наряду она добавила черный топ, ремень и подвеску. Волосы Дева Кассель уложила легкими волнами и сделала вечерний макияж.
В частности, модель позировала с актрисой сериала "Венздей" Дженной Ортегой, которая появилась в Париже в эффектном черном образе с перчатками и солнцезащитными очками.
Кто такая Дева Кассель
Кроме модельной карьеры, старшая дочь итальянки Моники Беллуччи и француза Венсана Касселя активно заявляет о себе как об актрисе. Дева снялась в фильме "Поместье Белла", в котором сыграла музу художника в 1930-х. Юная звезда также появится в итальянском сериале "Леопард" от Netflix, премьера которого запланирована на 5 марта 2025 года.
Кассель также была выбрана амбассадором творений Марии Грации Кьюри, художественного директора женских коллекций Dior, и лицом Dior Makeup.
Напомним, Моника Беллуччи также посетила Парижскую неделю моды.
Также Фокус писал о съемке Девы Кассель для немецкого глянца.