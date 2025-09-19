Моника Беллуччи и Тим Бертон разошлись: история их романа (фото)
Одна из самых известных пар Голливуда Тим Бертон и Моника Беллуччи объявили о разрыве. Эти отношения длились около двух лет.
Как пишет издание France24, пара разошлась мирно и с уважением друг к другу. Больших деталей медиа не предоставляют.
"С большим уважением и глубокой заботой друг к другу Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться", — говорится в совместном заявлении звезд.
Роман Моники Беллуччи и Тима Бертона
О романе звезды фильма "Малена" и режиссера "Венздей" стало известно в 2023 году. Несколько месяцев они подогревали слухи об отношениях. Моника и Тим начали встречаться после того, как итальянка вручила американцу награду на кинофестивале Lumière в Лионе, Франция, в октябре 2022 года.
Более того, Бертон предложил возлюбленной роль в комедии ужасов — продолжении его блокбастера 1988 года "Битлджус".
Они дебютировали на красной дорожке как пара на 18-м Римском кинофестивале в октябре 2023 года. И после того все чаще выходили вместе на публику.
"Я знаю этого человека, я люблю его, и теперь я собираюсь встретиться с режиссером, начинается еще одно приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", — говорила Беллуччи.
У актрисы есть две дочери от 14-летнего брака с французским актером Венсаном Касселем, который закончился в 2013 году.
А Бертон был в длительных отношениях с британской актрисой Хеленой Бонэм Картер до 2014 года. У них также двое общих детей.
