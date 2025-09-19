Моніка Беллуччі та Тім Бертон розійшлися: історія їхнього роману (фото)

Одна з найвідоміших пар Голлівуду Тім Бертон та Моніка Беллуччі оголосили про розрив. Ці стосунки тривали близько двох років.

Як пише видання France24, пара розійшлася мирно та з повагою одне до одного. Більших деталей медіа не надають.

"З великою повагою та глибокою турботою одне до одного Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розлучитися", — йдеться у спільній заяві зірок.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty Images

Роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона

Про роман зірки фільму "Малена" та режисера "Венздей" стало відомо у 2023 році. Кілька місяців вони підігрівали чутки про стосунки. Моніка та Тім почали зустрічатися після того, як італійка вручила американцю нагороду на кінофестивалі Lumière в Ліоні, Франція, у жовтні 2022 року.

Ба більше, Бертон запропонував коханій роль у комедії жахів — продовженні його блокбастера 1988 року "Бітлджус".

Вони дебютували на червоній доріжці як пара на 18-му Римському кінофестивалі в жовтні 2023 року. І після того все частіше виходили разом на публіку.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон Фото: Getty Images

"Я знаю цього чоловіка, я люблю його, і тепер я збираюся зустрітися з режисером, починається ще одна пригода. Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона", — казала Беллуччі.

В акторки є двоє доньок від 14-річного шлюбу з французьким актором Венсаном Касселем, який закінчився у 2013 році.

А Бертон був у тривалих стосунках з британською акторкою Геленою Бонем Картер до 2014 року. У них також двоє спільних дітей.

