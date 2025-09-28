Бріжит Бардо — 91: як змінювалась краса легенди кіно з роками (фото)

28 вересня відзначає своє 91-річчя легендарна французька акторка Бріжит Бардо — одна з головних ікон кіно та стилю ХХ століття. У 1960-х вона стала справжнім символом Франції, а її акторська кар’єра тривала до середини 1970-х. Після завершення роботи в кіно Бардо присвятила себе захисту тварин і відома як активістка.

Світову славу їй приніс фільм "І Бог створив жінку", а загалом за два десятиліття творчості вона встигла знятися у 48 картинах, випустити пісні та навіть отримати номінацію на премію BAFTA. Її шлях у кіно почався несподівано: у 1949 році Бріжит працювала моделлю для глянцю, а вже наступного року режисер Роже Вадим побачив її на фото і запросив на проби. Їхній роман став початком нової сторінки життя акторки. У 1952 році вона дебютувала на великому екрані у фільмі "Нормандська діра".

Французька ікона стилю Бріжит Бардо — це образ, який трансформувався з часом, але водночас залишався впізнаваним. Протягом десятиліть вона змінювала зачіски, макіяж, імідж — і це допомагало їй залишатися символом краси та свободи. Фокус зібрав архівні фотографії Бріжит Бордо.

Ранні роки Бріжит Бардо (1950-ті)

У 1952 році Бардо дебютувала у кіно в 18 років.

Бріджит Бардо, 1952 рік Фото: Getty Images

На ранніх фото видно натуральний блонд із темнішим корінням, мінімальний макіяж та відсутність надмірностей.

Бріджит Бардо, 1955 рік Фото: з відкритих джерел

Уже в середині 1950-х вона експериментувала з перуками — наприклад, у 1956 році надягала платиновий піксі-перуку для ролі в "Це прокляте дівчисько".

Бріджит Бардо, 1956 Фото: з відкритих джерел

Вона також використовувала темні перуки, щоб змінити свій вигляд, коли перебувала в Лондоні.

Вершина слави Бріжит Бардо (1960-ті)

У 1960-х її впізнаваним елементом стали великі об’єми волосся (зачіски з начосом), чубчик-шторка, широкі обідки, і "понад-помірний" погляд з підведеними очима.

Бріжит Бардо, 1963 рік Фото: Getty Images

Вона активно змінювала стиль волосся — наприклад, у фільмі "Приватне життя" з’являлася з темною перукою, щоб "маскуватися".

Бріжит Бардо, 1962 рік Фото: з відкритих джерел

У роботах та публічних світлинах вона носила елегантні лаконічні сукні, відверті плечі, об’ємні зачіски, виділяючи губи та очі.

Пізніші роки та зрілість Бріжит Бардо

З віком її зовнішність змінювалася природно: з’являлися вікові ознаки, змінювалася структура шкіри, тон обличчя, менша об’ємність волосся.

Бріжит Бардо, 1982 рік Фото: AP Photo

Деякі ЗМІ зазначали, що у зрілому віці вона все ще використовує елементи свого класичного стилю (наприклад, окуляри, обідки чи зачіски з об’ємом) — але вже у більш стриманій формі.

Бріжит Бардо, 1995 рік Фото: AP Photo

Зокрема, у деяких публікаціях критикували, що із часом вона стала менш "симпатичною" у голлівудському сенсі, підкреслюючи, як суворо суспільство ставиться до змін у зовнішності з віком.

Бріжит Бардо, 2008 рік Фото: з відкритих джерел

