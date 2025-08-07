Зірка нульових Неллі Фуртадо змінилася до невпізнання: помітно набрала вагу (фото)

46-річна канадська співачка Неллі Фуртадо виступила в Бельгії та викликала жваве обговорення в соцмережах. Зірка нульових набрала вагу, про що прямо говорила своїм прихильникам раніше.

Свіже відео в TikTok зі співачкою та авторкою низки хітів набрало понад 3 млн перегляди та понад сім тисяч коментарів. Вона виконувала свій легендарний трек Say It Right.

На сцену Неллі вийшла в мініспідниці, топі та доповнила образ фісташковою шубкою.

Неллі Фуртадо Фото: Скріншот TikTok

Багато користувачів мережі висловили захват зовнішнім виглядом артистки:

"Зачекайте, що? Неллі Фуртадо так сильно набрала вагу, що виглядає добре".

"Її тіло чудове".

"Вона талановита співачка і дуже гарна жінка, з сильною енергією, я сподіваюсь, що суспільство все ж таки добрішає, та бачить людей глибше оболонки".

Були й образи в бік Неллі. Дехто в коментарях висміював вагу знаменитості, називаючи її "Нутелла Фуртадо".

Неллі Фуртадо в Бельгії Фото: Скріншот TikTok

Неллі Фуртадо набрала вагу

На початку 2025 року Фуртадо продемонструвала свою фігуру в яскравому роздільному купальнику, роблячи знімки в дзеркалі.

"У 2025 році тіло буде нейтральним. Але найголовніше, любіть кожним дюймом серця, спасибі за всі спогади цього року", — написала зірка нульових.

Артистка також заперечувала, що робила косметичні операції на обличчі й тілі.

"До сих пір я не робила ніяких ін'єкцій в обличчя або губи, або філерів, але в мене є люблячий косметолог старого гарту, у якого я купую сироватки і креми, і я почала це робити, коли мені було 20", — додала зірка.

Одна з найвідоміших пісень Неллі Фуртадо

Хто така Неллі Фуртадо

Неллі — канадська співачка, авторка пісень, продюсерка та акторка. Стала відомою після виходу свого дебютного альбому Whoa, Nelly! (2000), який містив хіт I'm Like a Bird. Ця пісня принесла їй премію "Греммі".

Її музика — це суміш попу, фолку, R&B, хіп-хопу та елементів латиноамериканської музики. А хіт Say It Right набрав у YouTube понад мільярд переглядів.

