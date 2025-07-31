Голлівудську зірку з серіалу "Гра престолів" не впізнали, побачивши на свіжих фото

Зірка популярного американського серіалу "Гра престолів" кардинально змінив свою зовнішність у ході рекламної кампанії власного бренду. Шанувальники не впізнають його, побачивши на вулиці.

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45-річний голлівудський актор Джейсон Момоа поголив свою легендарну бороду, яку носив протягом останніх шести років. Радикальна зміна іміджу відбулася під час знімання рекламного відео для його бренду бутильованої води Mananalu.

Актор показався у темній футболці та бейсболці, при цьому він спочатку голив вуса, а потім всю бороду. Процес він супроводжував коментарями в Instagram про новий проєкт. "Це початок "Дюни 3", я хочу повідомити вам, щоб люди знали, що Mananalu від Boomerang працює над позитивними змінами", — сказав Момоа у своєму відео.

Пояснення Джейсона Момоа

Реакція актора на власний зовнішній вигляд була досить емоційною: "О боже, та, чорт забирай, я ненавиджу це!" — жартівливо прокоментував він своє обличчя.

"Минуло близько шести років відтоді, як я знімався в "Дюні", і що було особливо важливим в той час — це коли я почав запускати Mananalu. Тоді ми були одними з перших, хто випустив алюмінієву пляшку, а зараз, через шість років, аеропорти забороняють одноразовий пластик, відбуваються всі ці позитивні речі", — розповідає актор.

Джейсон Момоа змінив імідж Фото: Instagram

В описі до публікації він зізнався: "Не голився шість років, і ось ми знову тут".

Нове рішення

Зірка також розповів про нове партнерство свого бренду. Він працює над тим, щоб запровадити систему замкнутого циклу, яка дезінфікує та розливає воду на місці. "Це означає ще менше відходів. Наші алюмінієві пляшки використовуються знову і знову. Це майбутнє, і ми починаємо з Гаваїв. Давайте позбудемося одноразового пластику. Заради наших дітей і нашої планети", — каже він.

Джейсон Момоа, актор з "Гри престолів" Фото: Instagram

До речі, актор повернеться у франшизу "Дюна" в ролі Дункана Айдахо. Його персонаж загинув у першому фільмі, але "воскрес" як клон у серії книг Френка Герберта. У тому ж фільмі зніматиметься його син Накоа-Вулф.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Джейсон Момоа "запалив" на останньому концерті Оззі Осборна. Під час виступу фанати були шоковані тим, як з-за куліс до них підійшла зірка "Гри престолів" та "Аквамена".

Крім того, актор розповів про свою нову дівчину Адрію Архону.

52-річна Гейл Лін Брагері зі Спрингфілда, штат Огайо (США), зв'язала ляльку в натуральну величину, схожу на актора Джейсона Момоа, бо дуже сумувала за своїм хлопцем.