"Він з нами!": світова зірка кіно "запалила" на останньому концерті Оззі Осборна (відео)

Фанати гурту Black Sabbath та вокаліста Оззі Озборна підтримували вокаліста й класичний склад гурту в рамках прощального турне співака. Та під час виступу фанати були шоковані тим, як з-за куліс до них підійшла зірка "Гри престолів" та "Аквамена".

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Метал-фани не могли очікувати, що актор Джейсон Момоа вирішив долучитися до "ями" та разом зі слухачами захоче насолодитися музикою легендарних виконавців, повідомляє LadBibble.

На оприлюднених кадрах у TikTok можна побачити, як зірка кіно проходить "зону безпеки", яка відділяє музикантів від фанатів, і потім перелізає через паркан і активно комунікує з фанатами. Будучи великим прихильником рок-н-ролу та важкої музики, представники цієї субкультури тепло привітали актора.

Також на кадрах помітно, що після теплої зустрічі з фанатами Оззі, Момоа долучається до натовпу в так званий "pit" ("яма") — коло, в якому фанати активно штовхаються та танцюють під час звучання улюблених виконавців. Згодом актор теж не був проти "поштовхатися" з метал-хедами та послухати класику року.

У коментарі для метал-видання Kerrang! актор заявляв, що він точно "накладе у штани" від концерту Оззі, але буде "найкрутіше метал-шоу в історії". Актор сказав, що любов до цієї музики в нього давно, а сам він слухає Metallica, Pantera, Alice in Chains та багатьох інших.

"Це шоу буде чимось неймовірним, і я радий, що вони зробили також онлайн-трансляцію, хто не зможе потрапити на концерт. Оззі для мене — це все. [Black] Sabbath — це, хай йому так, все [every-f**king-thing]", — сказав відверто актор.

Реакція користувачів

Багато дописувачів соцмереж відзначили, що знаменитий актор "дуже вдало" прийшов на концерт легендарного виконавця. Найбільше юзери вподобали наступні репліки:

"Аквамен вже тут. Він з нами! А ви що думали?";

"Момоа на концерті Оззі. Це тупо епік";

"Ми в курсі, що він любить метал. Але запалював на кадрах дуже круто";

"Мужик, я тепер точно на твої фільми ще більше ходитиму";

"Момоа давно слухає нашу музику. Він — тру фанат металу, а не всілякий там поп-реп-л*йно-фан".

Раніше стало відомо, що президента Чехії помітили на концерті легендарного рок-гурту. У соцмережах з'явилися кадри, як лідер Чехії знаходиться серед фанатів на виступі легендарних AC/DC, які відіграли концерт 26 травня у Празі.

Згодом повідомлялося, що легендарний Оззі Осборн дав прощальний концерт у рідному Бірмінгемі. Рок-музикант офіційно попрощався зі сценою, давши останній концерт у своєму рідному місті на масштабному фестивалі Back To The Beginning.