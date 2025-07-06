Легендарний Оззі Осборн дав прощальний концерт у рідному Бірмінгемі (відео)

Британський рок-музикант Оззі Осборн офіційно попрощався зі сценою, давши останній концерт у своєму рідному місті Бірмінгем на масштабному фестивалі Back To The Beginning.

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На сцену 5 липня вийшов оригінальний склад культової групи Black Sabbath — сам Оззі, Тоні Айоммі, Гізер Батлер і Білл Ворд, повідомляє Independent,

Гурт виконав свої знакові композиції "War Pigs", "NIB", "Iron Man" і "Paranoid". 76-річний Оззі Осборн через хворобу Паркінсона виступав, сидячи на чорному троні з крилами кажана.

"Так добре бути на цій чортовій сцені, ви поняття не маєте", — сказав музикант фанатам.

Варто зазначити, що це була перша поява музиканта на сцені за останні шість років.

У фестивалі також брали участь гурти Slayer, Tool, Gojira, Metallica, Guns N Roses, Pantera, Аlice in Chains, Anthrax та багато інших.

Black Sabbath: що відомо про рок-гурт

Журналісти і фанати вважають Black Sabbath одними із засновників жанру хеві-метал. Дебютний однойменний альбом вийшов 1970 року, і відтоді колектив продав 75 мільйонів копій альбомів.

Оззі Осборн покинув гурт 1979 року, і до його повернення 1997-го вокалістами в Black Sabbath були Ронні Джеймс Діо з Rainbow, Ян Гіллан з Deep Purple і Тоні Мартін.

Оригінальний склад гурту востаннє виступав на сцені під час туру Ozzfest у 2005 році.

У лютому 2017 року група Black Sabbath провела свій прощальний тур під назвою The End, оголосивши про завершення кар'єри.

Нагадаємо, дружина музиканта Шерон Осборн розповідала, що концерт Black Sabbath 5 липня буде останнім для Оззі. Рок-зірка закінчує концертну діяльність через проблеми зі здоров'ям, оскільки його хвороба прогресує, і стан стабілізувати неможливо.

Також Фокус писав, що Оззі Осборн виставив на продаж обмежену партію порожніх банок з-під холодного чаю, що містять його ДНК. Вартість однієї ємності становить $450.