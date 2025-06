"Зможете мене клонувати": Оззі Осборн виставив на продаж свою ДНК (відео)

76-річний тяжкохворий Оззі Осборн, британський рок-співак, музикант і один із засновників та учасник гурту Black Sabbath, спільно з компанією Liquid Death, що займається виробництвом напоїв, знайшов спосіб увіковічити себе у незвичний спосіб. Він виставив на продаж обмежену партію порожніх банок з-під холодного чаю, що містять його ДНК.

Про це пише Billboard.

Надлімітований реліз, що отримав назву Infinite Ozzy, включає 10 банок Liquid Death Iced Tea, кожну з яких випив Осборн, перш ніж її запечатали, щоб зберегти його ДНК, до того ж кожну банку постачають у демонстраційному контейнері лабораторної якості, а також її підписано вручну легендою року. Вартість однієї банки чаю становить $450.

Кампанія стартувала всього за кілька тижнів до того, як Осборн повернеться на сцену в останньому шоу Black Sabbath. Нещодавно ікона металу розповів, що проходить інтенсивну підготовку до Back to the Beginning, масштабного концерту в рідному місті 5 липня у Villa Park у Бірмінгемі, Англія. Він стане його першим повноцінним виступом з 2018 року.

Концет Оззі Осборна відбудеться в Бірмінгемі 5 липня Фото: instagram.com/ozzyosbourne

"Я не займався жодною фізичною роботою останні сім, шість із половиною, сім років. Всіма правдами і неправдами, але я збираюся [вийти на сцену в Villa Park]. У мене є цей тренер, який допомагає людям повернутися до нормального життя. Це складно, але він переконаний, що зможе впоратися зі мною. Я роблю все, що в мене є", — поділився Осборн в останньому випуску свого шоу SiriusXM Ozzy Speaks.

На зоряному прощальному концерті мають з'явитися Metallica, Mastodon, Pantera, Slayer, Anthrax, Gojira, Alice in Chains і гурт, що складається з учасників Guns N' Roses, Limp Bizkit, Rage Against the Machine та інших.

Що стосується співпраці з Liquid Death, бренд заявляє, що мета — зберегти ДНК Осборна на випадок, якщо фанати захочуть клонувати його в майбутньому, щойно це дозволять технології та закони. Кампанія значною мірою спирається на фірмовий надмірний стиль Liquid Death, який раніше включав скейтборди Тоні Хоука, просочені його кров'ю.

Відеотизер, представлений пресі перед запуском, показує, як Осборн незворушно говорить:

"Моя ДНК у цій банці. Ви можете клонувати мене — але якого біса ви хочете це зробити?"

Зі свого боку в компанії заявили:

"Так, Liquid Death дійсно змусили Князя Темряви випити з 10 банок їхнього низькокалорійного чаю з льодом. І так, він насправді сам розчавив кожну банку. У процесі він залишив слід ДНК зі своєї слини, яким ви тепер можете володіти. Він навіть вручну підписав кожну етикетку упаковки".

Покупцям рекомендується зберігати банки за температури -80 градусів, щоб не пошкодити ДНК артиста.

Останній студійний альбом Осборна Patient Number 9 дебютував на 3-му місці в чарті Billboard 200 у 2022 році. Незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям, включно з операціями на хребті та діагнозом хвороби Паркінсона, він залишається творчо активним і продовжує виконувати свою роль найвидатнішого провокатора хеві-металу.

