"Сможете меня клонировать": Оззи Осборн выставил на продажу свою ДНК (видео)

76-летний тяжелобольной Оззи Осборн, британский рок-певец, музыкант и один из основателей и участник группы Black Sabbath, совместно с компанией Liquid Death, которая занимается производством напитков, нашел способ увековечить себя необычным способом. Он выставил на продажу ограниченную партию пустых банок из-под холодного чая, содержащих его ДНК.

Об этом пишет Billboard.

Сверхлимитированный релиз, получивший название Infinite Ozzy, включает 10 банок Liquid Death Iced Tea, каждую из которых выпил Осборн, прежде чем ее запечатали, чтобы сохранить его ДНК, причем каждая банка поставляется в демонстрационном контейнере лабораторного качества и подписана вручную легендой рока. Стоимость одной банки чая составляет $450.

Кампания стартовала всего за несколько недель до того, как Осборн вернется на сцену в последнем шоу Black Sabbath. Недавно икона металла рассказал, что проходит интенсивную подготовку к Back to the Beginning, масштабному концерту в родном городе 5 июля в Villa Park в Бирмингеме, Англия. Он станет его первым полноценным выступлением с 2018 года.

Концет Оззи Осборна состоится в Бирмингеме 5 июля Фото: instagram.com/ozzyosbourne

"Я не занимался никакой физической работой последние семь, шесть с половиной, семь лет. Всеми правдами и неправдами, но я собираюсь [выйти на сцену в Villa Park]. У меня есть этот тренер, который помогает людям вернуться к нормальной жизни. Это сложно, но он убежден, что сможет справиться со мной. Я делаю все, что у меня есть", — поделился Осборн в последнем выпуске своего шоу SiriusXM Ozzy Speaks.

На звездном прощальном концерте должны появиться Metallica, Mastodon, Pantera, Slayer, Anthrax, Gojira, Alice in Chains и группа, состоящая из участников Guns N’ Roses, Limp Bizkit, Rage Against the Machine и других.

Что касается сотрудничества с Liquid Death, бренд заявляет, что цель — сохранить ДНК Осборна на случай, если фанаты захотят клонировать его в будущем, как только это позволят технологии и законы. Кампания в значительной степени опирается на фирменный чрезмерный стиль Liquid Death, который ранее включал скейтборды Тони Хоука, пропитанные его кровью.

Видеотизер, представленный прессе перед запуском, показывает, как Осборн невозмутимо говорит:

"Моя ДНК в этой банке. Вы можете клонировать меня — но какого черта вы хотите это сделать?"

В свою очередь в компании заявили:

"Да, Liquid Death действительно заставили Князя Тьмы выпить из 10 банок их низкокалорийного чая со льдом. И да, он на самом деле сам раздавил каждую банку. В процессе он оставил след ДНК из своей слюны, которым вы теперь можете владеть. Он даже вручную подписал каждую этикетку упаковки".

Покупателям рекомендуется хранить банки при температуре -80 градусов, чтобы не потерять ДНК артиста.

Последний студийный альбом Осборна Patient Number 9 дебютировал на 3-м месте в чарте Billboard 200 в 2022 году. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, включая операции на позвоночнике и диагноз болезни Паркинсона, он остается творчески активным и продолжает исполнять свою роль самого выдающегося провокатора хэви-метала.

