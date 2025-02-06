У Оззи Осборна прогрессирует болезнь Паркинсона: будет ли концерт Black Sabbath в июле

Вокалист легендарной рок-группы Black Sabbath заканчивает концерты из-за проблем со здоровьем. Болезнь поразила ноги певца, но не повлияла на его голос.

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Британский рок-музыкант, оригинальный вокалист Black Sabbath Оззи Осборн не в силах преодолевать большие дистанции самостоятельно. Знаменитости все сложнее ходить из-за болезни Паркинсона, которую у него диагностировали в 2020 году. О состоянии рок-звезды рассказала жена Шэрон Осборн таблоиду The Sun.

Концерт Black Sabbath 5 июля 2025 года будет "величайшим хэви-метал шоу всех времен", но в то же время последний для Осборна. Рок-звезда заканчивает концертную деятельность из-за проблем со здоровьем. Болезнь не смогла повлиять на голос певца, заметила жена музыканта.

На концерте выступят также метал-группы Metallica, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Pantera, Anthrax и Alice in Chains.

"Оззи очень рад возможности вернуться на сцену, он очень эмоционально воспринимает это событие". Но болезнь Паркинсона прогрессирует и состояние нельзя стабилизировать", — отметила Шэрон.

В комментарии таблоиду она также уточнила, что болезнь поразила ноги певца, но его голос остался таким, как раньше.

Сам Озборн признал трудности при хождении. Музыкант сохраняет позитивный настрой и гордится своими достижениями. С момента основания Black Sabbath в 1968 году группа продала более 75 миллионов записей, а Оззи выпустил 13 сольных альбомов.

"Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, что мне пришло в голову во время праздников? Несмотря на все мои жалобы, я по-прежнему жив. Хоть я и жалуюсь, что не могу ходить, множество людей не сделали даже половины того, что сделал я. При этом они уже умерли", — рассказал он.

Напомним, дочь Келли Осборн 27 октября 2024 года отмечала день рождения с друзьями в клубе Birdstreet в Лос-Анджелесе. Она рассказала, что потеряла более 38 килограмм веса после родов.

В августе Оззи Осборн рассказывал о смерти его любимого пса Рокки в возрасте 15 лет. Множество поклонников вокалиста выражали соболезнования в связи с утратой.