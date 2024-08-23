Оззи Осборн сообщил о потере в семье (фото)

Шпиц Рокки был с музыкантом 15 лет. Поклонники выразили свои соболезнования потере Оззи.

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75-летний английский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что его любимый пес Рокки умер в возрасте 15 лет. Известие музыкант сообщил в Instagram.

Шпиц умер два дня назад. Оззи показал фото, на котором он держит Рокки на руках.

"Два дня назад я потерял своего хорошего друга Рокки, который был со мной 15 лет. Я увижу тебя на другой стороне, друг. Я люблю тебя навсегда, Оззи", — написал музыкант.

Вокалист группы Black Sabbath получил волну сообщений с соболезнованиями от своих поклонников, которые писали: "Мне очень жаль, Оззи. Я знаю, как ты любишь Рокки", "Я глубоко сожалею о вашей большой потере", "Тяжелее всего иметь домашнего любимца. Мои соболезнования, Оззи!".

Оззи Осборн со своим шпицем

В последнее время самому Осборну нужна была трость, чтобы ходить из-за симптомов болезни Паркинсона, а также из-за лекарств, которые используются для ее лечения, пишет Daily Mail.

Рок-музыканту поставили диагноз в начале 2019 года, но только через год он рассказал об этом поклонникам.

Тогда вокалисту пришлось отменить свой тур 2020 года.

Напомним, Оззи Осборн раскритиковал танцы Бритни Спирс.

Также Фокус писал о смерти любимой собаки Николы Пельтц и скандале, связанном с этим.