Оззи Осборн сообщил о потере в семье (фото)
Шпиц Рокки был с музыкантом 15 лет. Поклонники выразили свои соболезнования потере Оззи.
75-летний английский рок-музыкант Оззи Осборн рассказал, что его любимый пес Рокки умер в возрасте 15 лет. Известие музыкант сообщил в Instagram.
Шпиц умер два дня назад. Оззи показал фото, на котором он держит Рокки на руках.
"Два дня назад я потерял своего хорошего друга Рокки, который был со мной 15 лет. Я увижу тебя на другой стороне, друг. Я люблю тебя навсегда, Оззи", — написал музыкант.
Вокалист группы Black Sabbath получил волну сообщений с соболезнованиями от своих поклонников, которые писали: "Мне очень жаль, Оззи. Я знаю, как ты любишь Рокки", "Я глубоко сожалею о вашей большой потере", "Тяжелее всего иметь домашнего любимца. Мои соболезнования, Оззи!".
В последнее время самому Осборну нужна была трость, чтобы ходить из-за симптомов болезни Паркинсона, а также из-за лекарств, которые используются для ее лечения, пишет Daily Mail.
Рок-музыканту поставили диагноз в начале 2019 года, но только через год он рассказал об этом поклонникам.
Тогда вокалисту пришлось отменить свой тур 2020 года.
Напомним, Оззи Осборн раскритиковал танцы Бритни Спирс.
Также Фокус писал о смерти любимой собаки Николы Пельтц и скандале, связанном с этим.