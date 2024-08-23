Оззі Осборн повідомив про втрату в родині (фото)

Шпіц Роккі був з музикантом 15 років. Шанувальники висловили свої співчуття втраті Оззі.

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75-річний англійський рок-музикант Оззі Осборн розповів, що його улюблений пес Роккі помер у віці 15 років. Звістку музикант повідомив в Instagram.

Шпіц помер два дні тому. Оззі показав фото, на якому він тримає Роккі на руках.

"Два дні тому я втратив свого хорошого друга Роккі, який був зі мною 15 років. Я побачу тебе на іншому боці, друже. Я люблю тебе назавжди, Оззі", — написав музикант.

Вокаліст гурту Black Sabbath отримав хвилю повідомлень зі співчуттями від своїх шанувальників, які писали: "Мені дуже шкода, Оззі. Я знаю, як ти любиш Роккі", "Я глибоко шкодую про вашу велику втрату", "Найважче мати домашнього улюбленця. Мої співчуття, Оззі!".

Оззі Осборн зі своїм шпіцем

Останнім часом Осборну потрібна була тростина, щоб ходити через симптоми хвороби Паркінсона, а також через ліки, які використовуються для її лікування, пише Daily Mail.

Рок-музиканту поставили діагноз на початку 2019 року, але лише через рік він розповів про це шанувальникам.

Тоді вокалісту довелося скасувати свій тур 2020 року.

Нагадаємо, Оззі Осборн розкритикував танці Брітні Спірс.

Також Фокус писав про смерть улюбленого собаки Ніколи Пельтц та скандал, повʼязаний з цим.