В Оззі Осборна прогресує хвороба Паркінсона: чи буде концерт Black Sabbath у липні

Вокаліст легендарного рок-гурту Black Sabbath закінчує концерти через проблеми зі здоров'ям. Хвороба вразила ноги співака, але не вплинула на його голос.

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Британський рок-музикант, оригінальний вокаліст Black Sabbath Оззі Осборн не в силах долати великі дистанції самостійно. Знаменитості дедалі складніше ходити через хворобу Паркінсона, яку в нього діагностували 2020 року. Про стан рок-зірки розповіла дружина Шерон Осборн таблоїду The Sun.

Концерт Black Sabbath 5 липня 2025 року буде "найбільшим хеві-метал шоу всіх часів", але водночас останнім для Осборна. Рок-зірка закінчує концертну діяльність через проблеми зі здоров'ям. Хвороба не змогла вплинути на голос співака, зауважила дружина музиканта.

На концерті виступлять також метал-гурти Metallica, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Pantera, Anthrax і Alice in Chains.

"Оззі дуже радий можливості повернутися на сцену, він дуже емоційно сприймає цю подію". Але хвороба Паркінсона прогресує і стан не можна стабілізувати", — зазначила Шерон.

У коментарі таблоїду вона також уточнила, що хвороба вразила ноги співака, але його голос залишився таким, як раніше.

Сам Озборн визнав труднощі при ходінні. Музикант зберігає позитивний настрій і пишається своїми досягненнями. З моменту заснування Black Sabbath 1968 року група продала понад 75 мільйонів записів, а Оззі випустив 13 сольних альбомів.

"Я дожив до 2025 року. Я не можу ходити, але знаєте, що мені спало на думку під час свят? Незважаючи на всі мої скарги, я, як і раніше, живий. Хоч я і скаржуся, що не можу ходити, безліч людей не зробили навіть половини того, що зробив я. При цьому вони вже померли", — розповів він.

Нагадаємо, донька Келлі Осборн 27 жовтня 2024 року відзначала день народження з друзями в клубі Birdstreet у Лос-Анджелесі. Вона розповіла, що втратила понад 38 кілограмів ваги після пологів.

У серпні Оззі Осборн розповідав про смерть його улюбленого пса Роккі у віці 15 років. Безліч шанувальників вокаліста висловлювали співчуття у зв'язку з втратою.