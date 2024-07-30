"Ты прекрасна": семья Оззи Осборна извинилась перед Бритни Спирс за критику ее танцев (видео)

Певица часто вызывает беспокойство у поклонников не только скандальными выходками, но и пикантными танцами. В этом месяце Оззи Осборн подверг критике танцевальные движения Бритни Спирс.

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Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн, его жена Шэрон и дочь Келли 29 июля принесли извинения американской поп-певице Бритни Спирс за критику ее танцев, видео которых она периодически публикует на своей странице в Instagram, сообщает People.

72-летний рокер Black Sabbath и его близкие, выступая в подкасте The Osbournes признали свою ошибку относительно недавней критики 42-летней Спирс, принесли свои извинения и выразили звезде теплые слова поддержки.

"Мне очень жаль, что я так сказал. Однако было бы лучше, если бы ты не танцевал каждый день один и тот же чертов танец. Поменяй несколько движений. Я люблю Бритни Спирс, но это один и тот же танец каждый день", — сказал музыкант.

Затем в разговор вмешалась его 39-летняя дочь Келли: "Ладно, я собиралась сказать, Бритни, никогда не прекращай танцевать. Мне нравятся твои танцы. Они делают тебя такой счастливой, и мне жаль, если мы тебя обидели".

Оззи Осборн с дочерью Келли Фото: instagram.com/ozzyosbourne

"Слушай, мне очень нравится Бритни", — добавила жена Оззи Шэрон. Обращаясь к певице, он заявил: "Я действительно извиняюсь. Я люблю тебя и считаю, что ты прекрасна".

Что известно о скандале

В выпуске подкаста от 16 июля музыкант сказал, что ему "надоело видеть на YouTube бедную старушку Бритни Спирс", после чего 71-летняя Шэрон пояснила, что он обсуждал ее "танцевальные" видео.

"Каждый чертов день… Это грустно, очень, очень грустно", — заявил Оззи, а Келли поддержала его: "Я знаю. Мне ее так жаль". Бритни не стала молчать и ответила постом в Instagram критикам: "Я собираюсь сказать семье Осборнов, самой скучной семье, известной человечеству, чтобы они пошли на х…!» — написала тогда поп-звезда. Спирс также раскритиковала всех, кто заявил, что она публикует "приемлемый контент", добавив, что в мире есть "невероятно жестокие люди", и посоветовала всем людям "быть крайне осторожными с теми, кого они допускают в свой круг и в свое сердце".

Ранее, 26 июня, Бритни Спирс эмоционально отреагировала на свои неприглядные фото в сети. Певица назвала себя человеком, над которым "больше всего издеваются в мире".