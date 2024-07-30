"Ти прекрасна": сім'я Оззі Осборна попросила вибачення Брітні Спірс за критику її танців (відео)

Співачка часто викликає занепокоєння у прихильників не тільки скандальними витівками, а й пікантними танцями. Цього місяця Оззі Осборн піддав критиці танцювальні рухи Брітні Спірс.

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Легендарний британський рок-музикант Оззі Осборн, його дружина Шерон і дочка Келлі 29 липня перепросила американську попспівачку Брітні Спірс за критику її танців, відео яких вона періодично публікує на своїй сторінці в Instagram, повідомляє People.

72-річний рокер Black Sabbath і його близькі, виступаючи в подкасті The Osbournes, визнали свою помилку щодо нещодавньої критики 42-річної Спірс, попросили вибачення та висловили зірці теплі слова підтримки.

"Мені дуже шкода, що я так сказав. Однак було б краще, якби ти не танцювала щодня один і той самий чортів танець. Поміняй кілька рухів. Я люблю Брітні Спірс, але це один і той самий танець щодня", — сказав музикант.

Потім у розмову втрутилася його 39-річна дочка Келлі: "Гаразд, я збиралася сказати, Брітні, ніколи не припиняй танцювати. Мені подобаються твої танці. Вони роблять тебе такою щасливою і мені шкода, якщо ми тебе образили".

Оззі Осборн із донькою Келлі Фото: instagram.com/ozzyosbourne

"Слухай, мені дуже подобається Брітні", — додала дружина Оззі Шерон. Звертаючись до співачки, він заявив: "Я справді перепрошую. Я люблю тебе і вважаю, що ти прекрасна".

Що відомо про скандал

У випуску подкасту від 16 липня музикант сказав, що йому "набридло бачити на YouTube бідну стареньку Брітні Спірс", після чого 71-річна Шерон пояснила, що він обговорював її "танцювальні" відео.

"Кожен чортів день... Це сумно, дуже, дуже сумно", — заявив Оззі, а Келлі підтримала його: "Я знаю. Мені її так шкода". Брітні не стала мовчати і відповіла постом в Instagram критикам: "Я збираюся сказати сім'ї Осборнів, найнуднішій сім'ї, відомій людству, щоб вони пішли на х...!" — написала тоді попзірка. Спірс також розкритикувала всіх, хто заявив, що вона публікує "прийнятний контент", додавши, що у світі є "неймовірно жорстокі люди", і порадила всім людям "бути вкрай обережними з тими, кого вони допускають до свого кола та до свого серця".

Раніше, 26 червня, Брітні Спірс емоційно відреагувала на свої непривабливі фото в мережі. Співачка назвала себе людиною, над якою "найбільше знущаються у світі".