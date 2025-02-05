Последний концерт Оззи Осборна: Black Sabbath вернется на сцену в оригинальном составе

На благотворительном концерте в родном для Black Sabbath Бирмингеме выступят также Metallica, Slayer и Pantera. Это будет завершающее выступление в карьере Оззи Осборна.

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Британская культовая хэви-метал группа Black Sabbath воссоединится в оригинальном составе для благотворительного концерта под названием "Назад к началу". Событие состоится 5 июля в Villa Park в Бирмингеме, пишет The Guardian.

Оригинальный вокалист Black Sabbath Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Хизер Батлер и барабанщик Билл Уорд снова соберутся на одной сцене впервые за 20 лет. Поклонники хэви-метала не надеялись, что группа когда-то группа снова сыграет вместе, из-за сложных отношений между участниками.

"Пришло мое время вернуться к началу... время мне вернуться к месту, где я родился. Какое благословение сделать это с помощью людей, которых я люблю. Бирмингем — настоящая родина металла. Бирмингем навсегда", — сказал Осборн в своем новом заявлении.

Это выступление будет завершающим в его карьере, пишут журналисты. Сначала Оззи Осборн выступит сам с коротким сольным сетом, после чего к нему присоединятся весь состав Black Sabbath. На сцене Villa Park выступят также Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax и Mastodon. Кроме того, зрители увидят и услышат выступления фронтмена Smashing Pumpkins Билли Коргана, фронтмена Disturbed Дэвида Дреймана, Даффа МакКагана и Слеша из Guns 'N Roses, Фрэнка Белло и Скотта Яна из Anthrax, Джонатана Дэвиса из Korn и других.

"Это будет лучшее хэви-метал-шоу в истории", — пообещал музыкальный руководитель концерта, Том Морелло из Rage Against the Machine.

Продажа билетов начнется 14 февраля.

Black Sabbath: что известно о группе

Британцев считают одними из основателей хэви-метала и, возможно, самой влиятельной тяжелой рок-группой в истории. Их потрясающие психоделические мелодии, частично вдохновленные атмосферой индустриального Бирмингема, сформировали хэви-метал как жанр, отмечают журналисты. Дебютный одноименный альбом Black Sabbath вышел в 1970 году, с тех пор группа продала 75 миллионов копий альбомов по всему миру, в том числе хитовый "Paranoid".

Оззи Осборн покинул группу в 1979 году, и до его возвращения в 1997-м вокалистами в Black Sabbath были в частности Ронни Джеймс Дио из Rainbow, Ян Гиллан из Deep Purple и Тони Мартин.

Оригинальный состав группы в последний раз выступал на сцене во время тура Ozzfest 2005 года, после чего ушел барабанщик Уорд.

В феврале 2017 года Black Sabbath закончили прощальный тур под названием The End выступлением в Бирмингеме и объявили о завершении карьеры.

Напомним, 27 января российский певец Андрей Макаревич, который поддержал Украину и был объявлен в РФ "иностранным агентом", объяснил, почему не дает денег на ВСУ.

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