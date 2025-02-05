Останній концерт Оззі Осборна: Black Sabbath повернеться на сцену в оригінальному складі

На благодійному концерті в рідному для Black Sabbath Бірмінгемі виступлять також Metallica, Slayer і Pantera. Це буде завершальний виступ в кар'єрі Оззі Осборна.

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Британський культовий хеві-метал гурт Black Sabbath возз'єднається в оригінальному складі для благодійного концерту під назвою "Назад до початку". Подія відбудеться 5 липня у Villa Park в Бірмінгемі, пише The Guardian.

Оригінальний вокаліст Black Sabbath Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанник Білл Уорд знову зберуться на одній сцені вперше за 20 років. Шанувальники хеві-металу не сподівалися, що гурт колись гурт знову зіграє разом, через складні стосунки між учасниками.

"Настав мій час повернутися до початку… час мені повернутися до місця, де я народився. Яке благословення зробити це за допомогою людей, яких я люблю. Бірмінгем – справжня батьківщина металу. Бірмінгем назавжди", — сказав Осборн у своїй новій заяві.

Цей виступ буде завершальним у його кар'єрі, пишуть журналісти. Спочатку Оззі Осборн виступить сам із коротким сольним сетом, після чого до нього доєднаються весь склад Black Sabbath. На сцені Villa Park виступлять також Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax і Mastodon. Крім того, глядачі побачать і почують виступи фронтмена Smashing Pumpkins Біллі Коргана, фронтмена Disturbed Девіда Дреймана, Даффа МакКагана та Слеша з Guns 'N Roses, Френка Белло та Скотта Яна з Anthrax, Джонатана Девіса з Korn та інших.

"Це буде найкраще хеві-метал-шоу в історії", — пообіцяв музичний керівник концерту, Том Морелло з Rage Against the Machine.

Продаж квитків розпочнеться 14 лютого.

Black Sabbath: що відомо про гурт

Британців вважають одними з засновників хеві-металу та, можливо, найвпливовішим важким рок-гуртом в історії. Їхні приголомшливі психоделічні мелодії, частково натхненні атмосферою індустріального Бірмінгема, сформували хеві-метал як жанр, зазначають журналісти. Дебютний однойменний альбом Black Sabbath вийшов 1970 року, відтоді гурт продав 75 мільйонів копій альбомів по всьому світу, зокрема хітовий "Paranoid".

Оззі Осборн залишив гурт у 1979 році, і до його повернення у 1997-му вокалістами в Black Sabbath були зокрема Ронні Джеймс Діо з Rainbow, Ян Гіллан з Deep Purple і Тоні Мартін.

Оригінальний склад гурту востаннє виступав на сцені під час туру Ozzfest 2005 року, після чого пішов барабанник Ворд.

В лютому 2017 року Black Sabbath закінчили прощальний тур під назвою The End виступом у Бірмінгемі та оголосили про завершення кар'єри.

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