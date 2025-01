Культовий британський музикант Джон Сайкс помер в 65: чим запам'яталася легенда року (фото, відео)

Британський гітарист-віртуоз отримав світове визнання, граючи за такі гурти як Thin Lizzy and Whitesnake. Низка профільних музичних видань називала навички та техніку Сайкса "винятковими".

Related video

Культовий британський музикант і гітарист Джон Сайкс пішов з життя на 65-ому році після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Про це йдеться в заяві родичів покійного музиканта на офіційній сторінці виконавця.

Близькі музиканта заявили, що він запам’ятається багатьом як "людина з винятковим музичним талантом", а в житті поза сценою був вдумливим, добрим і харизматичним чоловіком, присутність якого "в мить освітлювала будь-яке місце".

Джон Сайкс (фото: johnsykes.com)

"Він завжди йшов своїм власним ритмом і залишився собою. В останні дні він говорив про свою щиру любов і вдячність своїм шанувальникам, які були поруч з ним протягом усіх цих років. Хоча біль від його втрати глибокий, а настрій — похмурий, ми сподіваємося, що світло його пам’яті погасить тінь його відсутності", — йдеться у повідомленні родичів музиканта.

На смерть гітариста відреагували його колеги та відомі виконавці. Соліст і засновник Whitesnake Девід Ковердейл опублікував кілька фотографій себе та Сайкса в 1980-х роках, висловивши "щирі співчуття родині [Сайкса], друзям і шанувальникам".

Гітарист Guns N’ Roses Слеш також опублікував фотографію Сайкса в Instagram, залишивши допис: "RIP #John Sykes".

Ударник Кармін Еппіс, який грав разом із Сайксом у Blue Murder, написав у Facebook, що "те, як Джон грав, писав та співав було неймовірним… Я любив його, як брата".

Джон Сайкс (фото: johnsykes.com)

Легенда Джона Сайкса: біографія і творчий шлях

Джон Сайкс народився 29 липня 1959 року в місті Рединг, що в британському графстві Беркшир. Його сім’я провела три роки на іспанській Ібіці, але повернулася до Туманного Альбіону. У віці чотирнадцяти років Джон захопився грою на гітарі. Своїми натхненниками він називав гітаристів Джиммі Пейджа, Річі Блекмора та блюзового виконавця Гері Мура.

Після переїзду до міста Блекпул на початку 1970-х, Сайкс почав грати у своїй першій групі Streetfighter. За кілька років він встиг пограти у гурті Tygers of Pan Tang, але й там довго не затримався через творчі розбіжності.

В 1982 році музикант долучається до ірландського гурту Thin Lizzy. Прихід Сайкса ознаменувався переходом груду до важчого звучання, що привернуло увагу фанатів і музичних фанатів. Одним з культових стала трек з альбому "Thunder and Lightning" 1983 року під назвою "Cold Sweat" ("Холодний піт").

Сайкс вперше став повноцінним автором пісень в гурті Thin Lizzy

Однак потім у команді сталися зміни — фронтмен гурту Філ Ліннотт помер у 1986 році, і фактично гурт розпався, але інколи грав триб'ют-концерти в пам'ять про свого вокаліста. Спроби Сайкса оживити проєкт були марними, тому він остаточно покинув його у 2009.

Після перших успіхів з Thin Lizzy, вокаліст гурту Whitesnake Девід Ковердейл запросив музиканта у свою команду. Сайкс дебютував у альбомі Slide It In 1984 року, який став надзвичайно успішним в США, а згодом гітарист написав партії для культових пісень з однойменного альбому "Whitesnake" — "Still of the Night" and "Is this Loveʼ.

Культова пісня гурту Whitesnake займала провідні місця в хіт-параді пісень у США

Однак незабаром знову нагрянули проблеми: вокаліст Девід Ковердейл почав віддалятися від гурту та звільнив усіх музикантів через розбіжності. Сам Сайкс продовжував пропонувати мелодичне та рокове звучання на нових треках, що й стало причиною розриву.

В інтерв'ю журналу Rock Candy у 2017 році гітарист розповів, як стався той розрив. Він не розумів, як сталося це тоді, і певне, "вже ніколи не дізнаюся".

"Девід [Ковердейл] нічого нікому з нас не говорив про те, що вирішив вигнати нас з гурту. Я був розлючений і не збирався погоджуватися з цим. Тож я пішов у студію, де Девід усе ще записував свій вокал, готовий був сказати, все що думаю. І що ви думаєте? Їй-Богу, він просто втік — сів у машину і поїхав геть! Після того все стало ясно. Спроби повернутися? Знаєте, мені більше не цікаво більше з ним розмовляти про що-небудь", — сказав тоді гітарист.

Згодом музикант створив гурт Blue Murder, однак не зміг досягти того ж успіху, що з двома попередніми командами. Однак Сайкс вирішив продовжив сольну кар'єру та випустив чотири студійні альбоми, серед яких є низка культових пісень.

Культова пісня Сайкса "Cautionary Warning" навіть стала опенінгом до аніме "Black Heaven" 1999 року

В особистому житті Сайкс завжди покладався на свою дружину та дітей. Він був одружений з Дженніфер Брукс протягом 1989-1999 років, і в них залишилося троє дітей — Джеймс, Джон молодший і Шон.

Низка музичних видань та оглядачів визначали особливу манеру гри Сайкса. Його називали "неперевершеним майстром рифів", а також гітаристом, який завжди шукав "ідеальне звучання в піснях". У 2004 році журнал Guitar World включив його в список 100 найкращих гітаристів усіх часів.

Раніше Фокус повідомляв, що в віці 85 років помер режисер Бертран Бліє. Він був відомим своїми провокаційними стрічками "Вальсеї", "Вечірнє вбрання" та "Буфетний стіл", які залишили помітний слід у кіно 1970-1980-х років.

Згодом стало відомо, що помер зірка фільму "Данді на прізвисько Крокодил". 700-кілограмовий крокодил-монстр із пригодницького комедійного фільму Берт, який знімали разом із Полом Гоганом, помер у неволі в Дарвіні.