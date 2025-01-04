"Не від добра це робилося": поет Гнатенко пояснив, навіщо Білик співала російською

Композитор і поет-пісняр вважає Ірину Білик дуже талановитою людиною. За його словами, вона не тільки переклала всі свої російські пісні українською мовою, а й повністю перейшла на неї в побуті.

Related video

Український композитор, поет і співак Костянтин Гнатенко, який створив для Ірини Білик такі хіти, як "Я розповім", "Хай живе надія", "Я не знаю", в інтерв'ю "Главкому" розповів, чому перестав писати для неї. За його словами, народна артистка України стала більше писати сама, працювати з іншими авторами, а потім в її репертуарі з'явилися російськомовні пісні.

На запитання журналістів, як сприйняв перехід української співачки на російськомовний репертуар (на початку 200о-их, — прим. ред), він відповів:

Фото: Костя Гнатенко/Facebook

"Ви знаєте, я колись говорив з Ель Кравчуком про це. До речі, у нього російськомовних пісень майже немає. Він пояснює це так: якщо ти співав російською – це був єдиний спосіб хоч кудись потрапити. Бо з українськими взагалі не можна було пробитися нікуди, їх ніхто не брав, ніхто не хотів і слухати, тільки треба було російською. У Іри на той момент уже була дитина і треба було теж жити. Повірте мені, не від добра це робилося, коли вона російською почала співати".

Ірина Білик і Костя Гнатенко Фото: Костя Гнатенко/Facebook

За його словами, Білик і втратила, і здобула через це.

"Принаймні матеріально вона поліпшила свій стан завдяки російськомовним пісням, це однозначно. Людині потрібно жити, потрібно вкладатися", – підкреслив Гнатенко.

Композитор зазначив, що всі люди іноді роблять помилки, і їх часто судять за це, але Ірина зробила правильні висновки.

"Вона – талановита людина. Влітку ми зустрічалися з нею. Ірина переклала майже всі свої знакові російськомовні пісні українською. Зробила це досить успішно. Вона — хороша поетеса. І зараз вона працює виключно з україномовним репертуаром і навіть у побуті стала спілкуватися українською. Їй зовсім не потрібно було це робити, але одразу під час зустрічі саме вона задала тон, щоб ми всі, вся компанія, говорили українською", – поділився Костянтин.

Пісню "Я розповім" для Ірини Білик написав Костянтин Гнатенко

Гнатенко констатує той факт, що зараз репертуар Ірини Білик український, і вона змогла повернути собі публіку, яка її любила.

Згадав він і про їхнє перше знайомство. Воно відбулося завдяки стилісту Сергію Новачуку, який робив молодій співачці зачіски:

"Якось сказав мені про те, що є дуже талановита дівчинка, сама складає музику, їй потрібно допомогти з текстами. Ми зустрілися й одразу — спорідненість душ, почали працювати. Десь я правив, десь допомагав словом, десь зв'язками. Тоді це все було зовсім по-іншому побудовано.... Це був такий рожевий час, рожевий період наших стосунків. Ми їли з однієї тарілки".

Зовсім молоді Гнатенко та Білик Фото: Костя Гнатенко/Facebook

Він з теплотою говорить про той час, коли вони не могли похизуватися статками, але були дуже щасливі і жили виключно творчістю.

Костянтин Гнатенко та Ірина Білик на відкритті клубу Andybar

У бесіді журналісти і композитор не обійшли стороною і Таїсію Повалій, яка не тільки виїхала до РФ, а й підтримує агресію Володимира Путіна проти України. Свого часу саме він назвав її "золотим голосом".

"Повалій була досить симпатичною людиною, а потім скурвилася, продалася, напевно. Я не хочу тепер нічого про неї говорити. Це таке, знаєте, нікому не потрібно", – зазначив Гнатенко.

Повертаючись до Ірини Білик, додамо, що 16 січня 2021 року вона виступила на прийомі в Олександра Лукашенка, який був присвячений святу "старого Нового року". Однак після повномасштабного вторгнення артистка відкрито засудила дії РФ і закликала окупантів покинути українську землю. Співачка почала активно гастролювати з благодійними концертами в Європі та США, щоб допомогти Україні наблизити перемогу.

Раніше Фокус писав, що Ірина Білик показала свого 8-річного сина від російського продюсера.