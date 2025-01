Культовый британский музыкант Джон Сайкс умер в 65: чем запомнилась легенда рока (фото, видео)

Британский гитарист-виртуоз получил мировое признание, играя за такие группы как Thin Lizzy and Whitesnake. Ряд профильных музыкальных изданий называл навыки и технику Сайкса "исключительными".

Культовый британский музыкант и гитарист Джон Сайкс ушел из жизни на 65-ом году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом говорится в заявлении родственников покойного музыканта на официальной странице исполнителя.

Близкие музыканта заявили, что он запомнится многим как "человек с исключительным музыкальным талантом", а в жизни вне сцены был вдумчивым, добрым и харизматичным человеком, присутствие которого "в миг освещало любое место".

Джон Сайкс (фото: johnsykes.com)

"Он всегда шел своим собственным ритмом и остался собой. В последние дни он говорил о своей искренней любви и благодарности своим поклонникам, которые были рядом с ним на протяжении всех этих лет. Хотя боль от его потери глубокая, а настроение — мрачное, мы надеемся, что свет его памяти погасит тень его отсутствия", — говорится в сообщении родственников музыканта.

На смерть гитариста отреагировали его коллеги и известные исполнители. Солист и основатель Whitesnake Дэвид Ковердейл опубликовал несколько фотографий себя и Сайкса в 1980-х годах, выразив "искренние соболезнования семье [Сайкса], друзьям и поклонникам".

Гитарист Guns N' Roses Слэш также опубликовал фотографию Сайкса в Instagram, оставив сообщение: "RIP #John Sykes".

Ударник Кармин Эппис, который играл вместе с Сайксом в Blue Murder, написал в Facebook, что "то, как Джон играл, писал и пел было невероятным... Я любил его, как брата".

Джон Сайкс (фото: johnsykes.com)

Легенда Джона Сайкса: биография и творческий путь: биография и творческий путь

Джон Сайкс родился 29 июля 1959 года в городе Рединг, что в британском графстве Беркшир. Его семья провела три года на испанской Ибице, но вернулась в Туманный Альбион. В возрасте четырнадцати лет Джон увлекся игрой на гитаре. Своими вдохновителями он называл гитаристов Джимми Пейджа, Ричи Блэкмора и блюзового исполнителя Гэри Мура.

После переезда в город Блэкпул в начале 1970-х, Сайкс начал играть в своей первой группе Streetfighter. За несколько лет он успел поиграть в группе Tygers of Pan Tang, но и там долго не задержался из-за творческих разногласий.

В 1982 году музыкант присоединяется к ирландской группе Thin Lizzy. Приход Сайкса ознаменовался переходом группы к более тяжелому звучанию, что привлекло внимание фанатов и музыкальных фанатов. Одним из культовых стал трек с альбома "Thunder and Lightning" 1983 года под названием "Cold Sweat" ("Холодный пот").

Сайкс впервые стал полноценным автором песен в группе Thin Lizzy

Однако затем в команде произошли изменения — фронтмен группы Фил Линнотт умер в 1986 году, и фактически группа распалась, но иногда играла трибьют-концерты в память о своем вокалисте. Попытки Сайкса оживить проект были тщетными, поэтому он окончательно покинул его в 2009.

После первых успехов с Thin Lizzy, вокалист группы Whitesnake Дэвид Ковердейл пригласил музыканта в свою команду. Сайкс дебютировал в альбоме Slide It In 1984 года, который стал чрезвычайно успешным в США, а впоследствии гитарист написал партии для культовых песен с одноименного альбома "Whitesnake" — "Still of the Night" and "Is this Loveʼ.

Культовая песня группы Whitesnake занимала ведущие места в хит-параде песен в США

Однако вскоре снова нагрянули проблемы: вокалист Дэвид Ковердейл начал отдаляться от группы и уволил всех музыкантов из-за разногласий. Сам Сайкс продолжал предлагать мелодичное и роковое звучание на новых треках, что и стало причиной разрыва.

В интервью журналу Rock Candy в 2017 году гитарист рассказал, как произошел тот разрыв. Он не понимал, как произошло это тогда, и вероятно, "уже никогда не узнаю".

"Дэвид [Ковердейл] ничего никому из нас не говорил о том, что решил выгнать нас из группы. Я был в ярости и не собирался соглашаться с этим. Так что я пошел в студию, где Дэвид все еще записывал свой вокал, готовый был сказать, все что думаю. И что вы думаете? Ей-Богу, он просто сбежал — сел в машину и уехал! После этого все стало ясно. Попытки вернуться? Знаете, мне больше не интересно больше с ним разговаривать о чем-либо", — сказал тогда гитарист.

Впоследствии музыкант создал группу Blue Murder, однако не смог достичь того же успеха, что с двумя предыдущими командами. Однако Сайкс решил продолжил сольную карьеру и выпустил четыре студийных альбома, среди которых есть ряд культовых песен.

Культовая песня Сайкса "Cautionary Warning" даже стала опеннингом к аниме "Black Heaven" 1999 года

В личной жизни Сайкс всегда полагался на свою жену и детей. Он был женат на Дженнифер Брукс в течение 1989-1999 годов, и у них осталось трое детей — Джеймс, Джон младший и Шон.

Ряд музыкальных изданий и обозревателей определяли особую манеру игры Сайкса. Его называли "непревзойденным мастером рифов", а также гитаристом, который всегда искал "идеальное звучание в песнях". В 2004 году журнал Guitar World включил его в список 100 лучших гитаристов всех времен.

