"Сошел с ума": женщина растеряна от действий мужчины, который хочет в очередной раз изменить имя дочери

Пользователи в сети пишут, что мужчина явно "сошел с ума". Они советуют пока женщине не спешить с выводами, а лучше самой взять и окончательно поставить точку в вопросе относительно имени новорожденной дочери.

Related video

Одна женщина рассказала о ситуации в своей семье, где ее муж захотел "вдруг" изменить имя своей новорожденной дочери. Мужчина мотивировал это тем, что имя девочки является "слишком популярным", и он волнуется, что в ее классе будет пять девочек с таким же именем, сообщает издание Mirror.

На одном из форумов в Mumsnet, героиня истории говорит, что собиралась назвать дочь имя "Амелия". Сначала ее муж согласился с этим вариантом, однако через шесть недель он пришел и шокировал ее откровенным признанием.

"Он сказал, что ему нравилась Амелия, когда я была в роддоме. А теперь он говорит, что надо дочку назвать Оттили. И я откровенно сказала ему, что это странное имя", — поделилась своей историей женщина.

Она говорит, что сейчас менять имя не будет, ведь документы уже оформлены на имя "Амелия". Кроме того, даже ее свекровь уже дарит ей салфетки и именные вещи с надписью "Амелия".

"Мой муж говорит, что еще не слишком поздно, и что я упрямая и неразумная. И чего это я должна быть глупой, если он не думал об имени раньше, а теперь ему хочется изменить?" — откровенно пишет героиня истории, добавив, что менять имя дочери не планирует, а предложение мужа считает "очень глупым и неправильным".

Пользователи на портале стали на защиту женщины. Большинство кто отметил, что ее муж "поехал крышей", ведь до того его все устраивало.

"Я не думаю, что его причина достаточно весомая. Ему не нравится это имя... он просто думает, что в классе ребенка бывают только дети с таким же именем. У моих детей, которые учатся в двух разных классах, нет ни одной Амелии", — пишет одна пользовательница.

Мнение героини истории подтверждает другая женщина, которая убеждена, что ребенок имеет "замечательное имя", а производные от него — Эми, Лия или Милли — являются лучшими "доказательством того, что ваш муж не понимает, от чего отказывается".

"Я вам советую обсудить этот вопрос с мужем еще раз позже, чтобы дать вам время собраться и подумать. Ведь выбор имени для ребенка — это важно, чтобы оба родителя не имели проблем в будущем", — написал третий пользователь.

Четвертый корреспондент заявил, что у мужчины явно "не все дома", и более гневно написал свое мнение о такой его идее.

"Это просто смешно; и он как будто думает, что имя дочери или ребенка — это какая-то кукла. Это маленькие девочки меняют имена куклам, как им захочется. А у девочки уже есть имя — это Амелия, и это абсолютно замечательное имя, и теперь оно должно принадлежать ей", — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что женщина определилась с именем для ребенка, но все его уже ненавидят. Будущая мать и ее муж не собираются менять свою позицию и намерены назвать сына так, как и запланировали. При этом им было интересно, почему вокруг такая реакция на их выбор.

Впоследствии стало известно, как мужчина без ведома жены назвал сына в честь начальницы. Мать ребенка подозревает, что за выбором имени может скрываться личная привязанность мужчины к начальнице или даже роман.