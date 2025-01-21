"Поїхав з ґлузду": жінка розгублена від дій чоловіка, який хоче вчергове змінити ім'я доньки

Користувачі в мережі пишуть, що чоловік явно "поїхав з ґлузду". Вони радять поки жінці не поспішати з висновками, а краще самій взяти й остаточно поставити крапку в питанні щодо імені новонародженої доньки.

Related video

Одна жінка розповіла про ситуацію у своїй сім'ї, де її чоловік захотів "раптом" змінити ім'я своєї новонародженої доньки. Чоловік мотивував це тим, що ім'я дівчинки є "надто популярним", і він хвилюється, що в її класі буде п’ять дівчат з таким самим іменем, повідомляє видання Mirror.

На одному з форумів у Mumsnet, героїня історії каже, що збиралася назвати доньку ім’я "Амелія". Спочатку її чоловік погодився з цим варіантом, однак через шість тижнів він прийшов і шокував її відвертим зізнанням.

"Він сказав, що йому подобалася Амелія, коли я була в пологовому будинку. А тепер він каже, що треба доньку назвати Оттілі. І я відверто сказала йому, що це дивне ім'я", — поділилася своєю історією жінка.

Вона каже, що зараз змінювати ім'я не буде, адже документи вже оформлені на ім'я "Амелія". Крім того, навіть її свекруха вже дарує їй серветки та іменні речі з написом "Амелія".

"Мій чоловік каже, що ще не надто пізно, і що я вперта й нерозумна. І чого це я маю бути дурною, якщо він не думав про ім'я раніше, а тепер йому хочеться змінити?" — відверто пише героїня історії, додавши, що змінювати ім'я доньки не планує, а пропозицію чоловіка вважає "дуже дурною та неправильною".

Користувачі на порталі стали на захист жінки. Більшість хто відзначив, що її чоловік "поїхав дахом", адже до того його все влаштовувало.

"Я не думаю, що його причина досить вагома. Йому не подобається це ім’я… він просто думає, що в класі дитини бувають лише діти з таким же іменем. У моїх дітей, які вчаться у двох різних класах, немає жодної Амелії", — пише одна користувачка.

Думку героїні історії підтверджує інша жінка, яка переконана, що дитина має "чудове ім'я", а похідні з нього — Емі, Лія чи Міллі — є кращими "доказом того, що ваш чоловік не розуміє, від чого відмовляється".

"Я вам раджу обговорити це питання з чоловіком ще раз згодом, щоб дати вам час зібратися й подумати. Адже вибір імені для дитини — це важливо, щоби обидвоє батьків не мали проблем в майбутньому", — написав третій користувач.

Четвертий дописувач заявив, що чоловік явно має "не всі вдома", і більш гнівно написали свою думку про таку його ідею.

"Це просто смішно; і він наче думає, що ім'я доньки чи дитини — це якась лялька. Це маленькі дівчатка змінюють імена лялькам, як їм забажається. А в дівчинки вже є ім’я – це Амелія, і це абсолютно чудове ім'я, і тепер воно має належати їй", — написав один з користувачів.

Раніше повідомлялося, що жінка визначилася з ім'ям для дитини, але всі його вже ненавидять. Майбутня матiр та її чоловік не збираються змінювати свою позицію і мають намір назвати сина так, як і запланували. При цьому їм було цікаво, чому навколо така реакція на їхній вибір.

Згодом стало відомо, як чоловік без відома дружини назвав сина на честь начальниці. Мати дитини підозрює, що за вибором імені може ховатися особиста прихильність чоловіка до очільниці або навіть роман.