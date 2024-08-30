Ушла из жизни в 25 лет: раскрыта причина смерти падчерицы известного музыканта Слэша (фото)

В связи со смертью Люси-Блю Найт, гитарист отменил четыре сольных концерта. Для музыканта трагедия стала большим ударом.

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Раскрыта причина смерти падчерицы американского рок-музыканта британского происхождения Слэша Люси-Блю Найт, которая внезапно умерла 19 июля в возрасте 25 лет, пишет Daily Mail.

Заместитель судмедэксперта округа Лос-Анджелес провел осмотр 22 июля и 29 августа официально сообщил причину смерти. По его данным, причиной смерти Люси-Блю Найт стало отравление сероводородом. Специалисты квалифицировали ее действия, как самоубийство.

"19 июля сотрудники правоохранительных органов, проводившие проверку социального обеспечения, обнаружили Найт без признаков жизни в частном доме", — сообщили полицейские, а в 15:00 по местному времени была констатирована ее смерть.

На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорится, что сероводород — это "бесцветный, легковоспламеняющийся, высокотоксичный газ", а симптомы острого воздействия "включают тошноту, головные боли, бред, нарушение равновесия, тремор, судороги, а также раздражение кожи и глаз". CDC сообщает, что "вдыхание высоких концентраций сероводорода может привести к чрезвычайно быстрой потере сознания и смерти".

Отчим Люси-Блю, музыкальный кумир — гитарист американской хард-рок-группы Guns N’ Roses, Слэш объявил о смерти своей любимой падчерицы в Instagram. "Мое сердце навсегда разбито… Я никогда не перестану скучать по тебе и помнить, каким маяком счастья, смеха, творчества и красоты ты всегда была… и остаешься… Самый яркий свет в жизни многих, кто так сильно тебя любил. Я нахожу утешение в надежде, что теперь ты обретаешь покой. Я буду любить тебя вечно", — написал Слэш в эмоциональном посте 27 июля.

Слэш Фото: instagram.com/slash

Слэш отменил четыре концерта своего сольного тура SERPENT, чтобы оплакать сокрушительную утрату. Люси была талантливой художницей, работала в Electric Lady Management, подразделении студии звукозаписи, отвечающем за поиск талантов.

Напомним, 29 июля Фокус писал о том, что Анджелина Джоли нанимала киллера для своего же убийства.