Пішла з життя у 25 років: розкрито причину смерті падчерки відомого музиканта Слеша (фото)

У зв'язку зі смертю Люсі-Блю Найт, гітарист скасував чотири сольні концерти. Для музиканта трагедія стала великим ударом.

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Розкрито причину смерті падчерки американського рок-музиканта британського походження Слеша Люсі-Блю Найт, яка раптово померла 19 липня у віці 25 років, пише Daily Mail.

Заступник судмедексперта округу Лос-Анджелес провів огляд 22 липня і 29 серпня офіційно повідомив причину смерті. За його даними, причиною смерті Люсі-Блю Найт стало отруєння сірководнем. Фахівці кваліфікували її дії, як самогубство.

"19 липня співробітники правоохоронних органів, які проводили перевірку соціального забезпечення, виявили Найт без ознак життя в приватному будинку", — повідомили поліцейські, а о 15:00 за місцевим часом було констатовано її смерть.

На сайті Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) йдеться про те, що сірководень — це "безбарвний, легкозаймистий, високотоксичний газ", а симптоми гострого впливу "включають нудоту, головні болі, марення, порушення рівноваги, тремор, судоми, а також подразнення шкіри та очей". CDC повідомляє, що "вдихання високих концентрацій сірководню може призвести до надзвичайно швидкої втрати свідомості та смерті".

Вітчим Люсі-Блю, музичний кумир — гітарист американського хард-рок-гурту Guns N' Roses, Слеш оголосив про смерть своєї улюбленої падчерки в Instagram. "Моє серце назавжди розбите... Я ніколи не перестану сумувати за тобою і пам'ятати, яким маяком щастя, сміху, творчості та краси ти завжди була... і залишаєшся... Найяскравіше світло в житті багатьох, хто так сильно тебе любив. Я знаходжу розраду в надії, що тепер ти знаходиш спокій. Я буду любити тебе вічно", — написав Слеш в емоційному пості 27 липня.

Слеш Фото: instagram.com/slash

Слеш скасував чотири концерти свого сольного туру SERPENT, щоб оплакати нищівну втрату. У Люсі була талановитою художницею, працювала в Electric Lady Management, підрозділі студії звукозапису, що відповідає за пошук талантів.

Нагадаємо, 29 липня Фокус писав про те, що Анджеліна Джолі наймала кілера для свого ж вбивства.